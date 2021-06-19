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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Яке свято 20 червня

Яке свято 20 червня

20 червня 2021 року православні в Україні святкують Трійцю, друга назва якої – П’ятидесятниця.

Цей день є найважливішим після Великодня і залежить від того, на яке число випаде Христове Воскресіння.

На Трійцю на Марію, матір Ісуса Христа, і апостолів зійшов Святий Дух у келії в Єрусалимі під виглядом язиків полум’я, що світяться, після чого вони заговорили на всіх мовах світу.

Детальніше про те, які свята відзначаються 20 червня 2021 року, а також щодо прикмет, заборон та іменин цього дня читайте в матеріалі Факти ICTV.

20 червня, яке сьогодні свято

День медичного працівника – свято, засноване 1 жовтня 1980 року указом президії Верховної Ради СРСР. Це свято особливо важливе в ситуації, коли медики виявилися на передовій боротьби з Covid-19.

Крім того, 20 червня відзначається Всесвітній день біженців, заснований Генеральною Асамблеєю ООН у 2000 році.

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Біженці й вимушені переселенці – це люди, які покинули власне житло через страх переслідувань за расову або релігійну приналежність, громадянство, а також політичні погляди. Крім того, біженцями вважаються люди, які покинули місце проживання через стихійні лиха чи техногенні катастрофи.

Крім того, в цей день святкується Всесвітній день жонглювання. Хоча дата неофіційна, це не заважає професіоналам і аматорам цього жанру циркового мистецтва його святкувати.

Прикмети на 20 червня

  • Якщо в цей день буде тепло – чекайте хорошого врожаю жита;
  • якщо веселка на небі з яскравою червоною смужкою – буде вітряна погода;
  • якщо вночі не буде роси – до сильних опадів.

Що не можна робити 20 червня

  • Не варто зізнаватися в коханні;
  • не можна ділитися своїми планами;
  • не одягайте срібні речі.

День ангела 20 червня

В цей день іменини святкують: Олександр, Ганна, Богдан, Борис, Валентин, Василь, Володимир, Григорій, Зінаїда, Іван, Максим, Марія, Михайло, Микола, Павло, Петро, ​​Тарас, Федір.

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