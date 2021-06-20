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Факти / Lifestyle
Дарина Манзюк |

День ангела Валерії: яскраві привітання у віршах та листівках

День ангела Валерії: яскраві привітання у віршах та листівках

День ангела Валерії відзначають два рази на рік – 6 травня та 20 червня. Це ім’я з латинської перекладається як Бути сильним і здоровим, а також має чоловічу форму – Валерій.

У Валерії приголомшливий характер, вона часто робить непередбачувані кроки. Довіру та любов цієї дівчини потрібно заслужити – вона стане неймовірним другом, який завжди прийде на допомогу.

Валерія вміє вдало балансувати між роботою та сім’єю, тому їй не доводиться вибирати. Вона без проблем може бути прекрасною дружиною та  хорошим керівником. Дівчина – сильна та активна особистість, тому шукає собі такого ж партнера.

Факти ICTV підготували привітання з Днем ангела Валерії в СМС, віршах та листівках.

Листівки з Днем ангела Валерії

День ангела – Валерії (20 червня): привітання та значення імені

День ангела – Валерії (20 червня): привітання та значення імені

День ангела – Валерії (20 червня): привітання та значення імені

День ангела – Валерії (20 червня): привітання та значення імені

День ангела – Валерії (20 червня): привітання та значення імені

Привітання з Днем ангела Валерії у СМС

В День ангела Валерії бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***
Вітаючи тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з тобою

Надія, віра та любов.

Хай добрий ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм тобі дарує.

***
З Днем ангела, Валеріє, мої найщиріші привітання,

З щирого серця, з побажаннями добра,

У здоров’ї та радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання!

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання!

Радістю життя квітчає

Та додасть здоров‘я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов‘ю!

***

Валерія — ти наше чудо,

У світі кращої нема.

Добра ти та благородна,

І красива, і мила.

З іменинами вітаємо

І бажаємо ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних надсилаємо тобі пісень!

***

В день святковий гріють душу

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять

Щирі привітання!

В іменини ми бажаємо,

І щодня й щомиті,

Хай тобі допомагає

Ангел-покровитель!

***
Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, мрії прекрасні,

Щире кохання, радість і щастя!

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Фото: Pexels

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