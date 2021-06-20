Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

День батька: найкращі привітання в листівках та СМС

День батька: найкращі привітання в листівках та СМС

День батька щороку відзначається 20 вересня.

Для кожного з нас батько – це приклад для наслідування, опора та надійне плече у скрутну хвилину.

У цей особливий день привітайте найдорожчих чоловіків у вашому житті.

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

Факти ICTV публікують найкращі привітання з Днем батька в листівках та СМС.

 

День батька: найкращі привітання в листівках та СМС

День батька: найкращі привітання в листівках та СМС

День батька: найкращі привітання в листівках та СМС

День батька: найкращі привітання в листівках та СМС

День батька: найкращі привітання в листівках та СМС

День батька: найкращі привітання в листівках та СМС

День батька: найкращі привітання в листівках та СМС

***

Миру, злагоди, здоров’я,
Я бажаю, тату мій.
Свято це нехай дарує
Здійснення прекрасних мрій.

Все нехай тобі вдається,
Першим будь, перемагай,
Щоб не трапилось, татусю,
Рук своїх не опускай.

***

Багато щастя, тату, зичу,
Здоров’я буде хай вагон,
Усміхнене завжди обличчя,
А також успіхів мільйон.

***

Таточку любий, рідна людина,
Цінна з тобою кожна хвилина,
Щастя велике, що маю тебе,
Хай тебе успіх великий знайде!

Буде робота успішна, поважна,
Друзі у хаті гарні та справжні,
Буде кохання у серці велике,
А для онуків будеш як приклад!

Свята у вересні 2020

Згідно з календарем свят на вересень 2020, перший місяць осені пройде без державних свят.

Натомість очікується чимало професійних свят – День працівника лісу, День туризму, День машинобудівника та інші.

Останнє свято у вересні – День бібліотеки.

Читайте: Коли День батька 2021 в Україні

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка