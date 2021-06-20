Сьогодні, 20 червня, в Україні святкують День медичного працівника. Традиційно цей день відзначають у третю неділю першого місяця літа.
Це професійне свято лікарів, фельдшерів, медсестер, лаборантів, санітарів та інших медпрацівників.
Наразі, в умовах глобальної пандемії коронавірусу, на медпрацівників покладена велика відповідальність. Водночас, рятуючи життя іншим, вони ризикують власним здоров’ям та життям.
Щирі, душевні та прикольні привітання у віршах та СМС з Днем медика – читайте на Фактах ICTV.
З Днем медика – привітання
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Як багато є лікарів хороших,
Таких як ви – на Україні одиниці,
І з року в рік ви знову і знову
Людей рятуєте мов вправна чарівниця.
У День медика бажаю вам усього
Того, що ви бажаєте всім пацієнтам:
Здоров’я, щастя, а поганого – нічого,
Нехай у житті будуть найкращі моменти!
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День медичного працівника –
Це, справді, свято всенародне.
На честь людей, в чиїх руках
Священне діло, благородне.
Здоров’я нації, народу –
Державна справа нелегка,
Але ця справа звіку-зроду
Є суттю й медпрацівника.
І в день, і в ніч, в мороз і в спеку
Медпрацівник з людьми завжди,
В дорогу ближню чи далеку
Він хворим йде допомогти.
Медпрацівник не Бог – людина,
Але від нього, як від Бога,
Для зцілення украй потрібна
Недужим людям допомога.
І дай нам, Боже, всім надовго
Здорового, безхмарного життя.
Ми людям віддаєм для цього
Свої знання, і сили, й почуття.
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Медпрацівників сердечно,
Вітаємо з вашим днем!
Нехай здоров’я буде вічним,
А решту – наживемо!
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Ви життя рятуєте,
Зубки всім пломбуєте,
Лікуєте кожен день,
Кашель, нежить і мігрень,
Допоможете на світ,
Малечі родитися,
І серцю старенькому,
Рівно в грудях битися.
Дай вам Бог за це – здоров’я,
Самим не хворіти,
В радості та добрі, сто років,
Ще людям служити!
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Квіт добра в медицні не згас,
Лиходії його не осквернять,
Віддаємо Вам шану і честь,
Хто обрав у житті милосердя!
Чиї вміння, знання і талант,
Дарували життям допомогу,
А страшному вирі буття
Божу іскру у нас захищали!
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У цей день бинта та вати
Вип’ємо спирту, як солдати.
За здоров’я медицини –
Поцілунок замість вакцини!
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Кажуть, кращий лікар – час.
Сперечатись ніколи.
Тож за кожного із нас!
Вип’ємо – за лікаря!
Щоб ми всі усе могли
Та здоров’я ради,
Людям щоб допомогли
Подолати вади!
Якщо ви хочете привітати медичного працівника не тільки на словах, а й піднести презент, то краще поставитися до цього серйозно. Оригінальні ідеї подарунків на День медика – дивіться на Фактах ICTV.