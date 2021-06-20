В Україні традиційно у третю неділю червня відзначають день медичного працівника. У 2021 році свято припадає на 20 червня.

Професія медика передбачає точні знання, відточені навички, понаднормову роботу і моральне виснаження. Це складна і часто не вдячна робота, на жаль. Особливо світ її важливість оцінив під час пандемії коронавірусу.

Тому не обійдіть увагою своїх знайомих медиків і привітайте зі святом. Для цього Факти ICTV створили привітання з днем ​​медичного працівника в картинках.

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Медпрацівників сердечно,

Вітаємо з вашим днем!

Нехай здоров’я буде вічним,

А решту – наживем!

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З днем медика – привітання на Viber (Вайбер)

Привітання з днем медичного працівника на Viber (Вайбер)

День медпрацівника в Україні

Привітання з днем медичного працівника 2021 для Viber (Вайбер)

День медичного працівника – привітання для Viber (Вайбер)