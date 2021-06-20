День медика 2021 – привітання в картинках

Традиційно в третю неділю червня українські лікарі відзначають своє професійне свято. Цьогоріч День медичного працівника припадає на 20 червня.

В Україні офіційним святом цей день став лише у 1994 році після підписання президентом спеціального указу.

У сучасному світі ця професія є дуже відповідальною та небезпечною. Тому сьогодні варто привітати знайомих лікарів та подякувати кожному за їхню нелегку працю.

Для цього Факти ICTV підготували ексклюзивні привітання з Днем медика в картинках.

Крім цього, Факти ICTV підготували матеріал про оригінальні ідеї подарунків на День медика.

До вибору подарунку для медичного працівника потрібно поставитися дуже відповідально, оскільки звичайною коробкою цукерок, набором чаю або кави їх вже не здивуєш.