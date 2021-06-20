20 червня православний світ відзначає Трійцю – один з найбільш значущих свят для віруючих. Трійця входить до 12 найголовніших свят після Великодня.

У цього свята немає фіксованої дати. Трійцю відзначають на 50-й день після Великодня.

Свято присвячене триєдності Бога і пов’язане з описаним в Біблії зішестям на землю Святого Духа.

Воно прославляє Пресвяту Трійцю – Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого.

Якщо у вас є бажання привітати рідних та близьких із цим світлим святом, то Факти ICTV зібрали коротенькі привітання із Трійцею.

Короткі привітання з Трійцею 2021:

З Трійцею! Нехай небесні Хранителі завжди стоять за вашою спиною, щоб розганяти печалі та труднощі.

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Вітаю вас із Трійцею, бажаю всіх благ і божого милосердя.

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У світле свято Трійці хочу побажати вам мирного неба, доброго оточення, міцного здоров’я, неосяжного кохання і віри у прекрасне.

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З Трійцею! Нехай Бог береже трепетну красу всередині вашої душі, а серце невтомно наповнюється любов’ю і милосердям до оточуючих.

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Бажаю, щоб у вашому серці завжди було місце для дива і милосердя, а в душі панував спокій. Зі святом!

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Вітаю зі святом Трійці! Хочу побажати вам і вашій родині завжди зберігати святу віру в серці.

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