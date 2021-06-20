20 червня українці відзначають велике православне свято – Святу Трійцю. Де важливий день для всіх християн.

За традицією, на Трійцю у православних храмах виконується одна із найурочистіших служб року.

В цей день варто помолитися, щоб вберегти себе від злих сил, а також щиро покаятися та подякувати Богу за своє життя.

Головні молитви на Трійцю 2020 – читайте далі у матеріалі.

Царю Небесний

На Святу Трійцю молитва Царю Небесний читається вперше після Великодня. Головними у цій молитві є світлі думки та вдячність Богу за життя.

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Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш‚ Скарбе добра і життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші.

Трисвяте

Віряни вважають, що сам Господь Ісус Христос дав цю молитву для своїх учнів, коли ті просили навчити звертатися до Бога. Інша назва молитви – Господня, читається тричі, на славу Триєдиного Бога.

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Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва до Пресвятої Трійці

Молитва є своєрідним благанням та подякою усій Пресвятій Трійці, а потім окремо кожному із Особ Трійці.

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Пресвята Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.