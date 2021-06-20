20 червня в Україні відзначають День батька 2021.

Це важливий день для кожної сім’ї. Тому варто привітати своїх татусів зі святом і обов’язково подякувати їм за любов, турботу та виховання.

В Україні День батька став офіційним святом лише у 2019 році, коли п’ятий президент України Петро Порошенко підписав спеціальний указ.

Факти ICTV підготували картинки для того, щоб ви могли потішити своїх найрідніших людей.

Раніше Факти ICTV писали про ідеї корисних подарунків на День батька.

Чудовим подарунком татові стане щось, що пов’язане з його улюбленим заняттям. Також це може бути техніка, інструменти або сертифікат для активного відпочинку.