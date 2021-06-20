20 червня православні християни відзначатимуть День Святої Трійці.

Дата цього свята завжди різна, оскільки прив’язана до Великодня та відзначається на 50-й день після нього. Саме тому цей день ще називають П’ятидесятницею.

У Трійцю прийнято вітати рідних і близьких душевними та теплими словами. Факти ICTV підготували добірку привітань із Трійцею в картинках.

У світле свято Трійці існують заборони. Наприклад, у цей день не можна працювати в городі, одружуватися або хрестити дітей.

Детальніше про те, що не можна робити на Трійцю – читайте на Фактах ICTV.