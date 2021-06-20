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Факти / Lifestyle
Юлія Клєцова |

Свята Трійця 2021: чого не можна робити цього дня

Что нельзя делать на Троицу 2020

Православні християни відзначать Трійцю в 2021 році 20 червня. У свята немає постійної дати, оскільки воно прив’язане до Великодня. Трійця відзначається щорічно через 50 днів після найбільшого свята.

Як і Великдень, Трійцю святкують у неділю, а наступний день стає вихідним.

Як і в багатьох церковних свят у Трійці є заборони та вони не обмежуються важкою роботою або прибиранням.

Що не можна робити на Трійцю 2021:

  • Працювати в городі. Зокрема, не можна копати, садити, косити і полоти траву.
  • Купатися. Вважається, що, якщо на Трійцю залізти у воду, то русалки, які активно плавають у водоймах, можуть почати лоскотати. Це може призвести до смерті.
  • Заборонена домашня робота – прати одяг, мити підлогу, замітати і зашивати речі.
  • Одружуватися, вінчатися.
  • Хрестити дітей.

Традиційно на Трійцю розкидають зелень в будинках, яка служить оберегом житла. Після свят, її необхідно спалити.

Варто зазначити, що на Трійцю 2021 в українців буде три вихідні дні – 19, 20 і 21 червня. Свято вважається державним і випадає на неділю, а значить дає додатковий день відпочинку в понеділок.

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