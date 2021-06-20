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Факти / Lifestyle
Віталій Плахотний |

Трійця 2021 – привітання у листівках

Трійця 2021 – привітання у листівках

Трійця – це одне з найважливіших свят для всіх християн. У 2021 році воно відзначається 20 червня – на 50-й день після Великодня.

Вважається, що саме цього дня на апостолів зійшов Дух Святий і вони різними мовами почали проповідувати віру Христову.

На Трійцю прийнято прикрашати храми і житла зеленню, а також запрошувати гостей додому.

Найкращі привітання з Трійцею 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Трійця 2021 – привітання у листівках

Трійця 2021 – привітання у листівках

Трійця 2021 – привітання у листівках

Трійця 2021 – привітання у листівках

Раніше, Факти ICTV розповідали про головні традиції Трійці. В цей день можна освятити гілочку берези, поставити її до ікон і помолитися. Саме береза ​​є символом Святого Духа.

Крім цього, на Трійцю можна збиратися у тихому сімейному колі за столом, на якому можуть стояти будь-які продукти.

Читайте: Скільки вихідних днів буде в Україні на Трійцю 2021

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