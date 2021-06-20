Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

У Мелітополі створили величезну картину з черешень

У Мелітополі створили величезну картину з черешень

У рамках 10-го ювілейного фестивалю Черешнево 2021 у Мелітополі створили величезну картину з черешень – символа міста.

Про це повідомила Мелітопольська міська рада. У прес-службі зазначили, що на виготовлення масштабного полотна витратили 330 кг цього плоду.

Розміри картини – сім на три метри. На полотні викладачі художньої школи виклали назву фестивалю з зображенням символа Мелітополя.

Також гості заходу мали можливість погуляти черешневим бульваром, взяти участь у змаганнях, виграти варення з цього плоду та зробити нові знімки на фотозоні Черешнево 2021.

Водночас люди, які прийшли на фестиваль у червоному одязі, отримали безкоштовне морозиво. За даними прес-служби, гості скуштували 5 тис. порцій.

Читайте
Покращує сон та запобігає утворенню пухлин: чим корисна черешня для людини

Черешня вважається символом Мелітополя. Місцева влада у рік ювілею фестивалю започаткувала декілька ініціатив – памятник та Музей черешні.

Фото: Pexels

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка