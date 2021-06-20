День батька 2021 – історія свята

В Україні День батька в 2021 році відзначатимуть у третю неділю першого місяця літа, 20 червня.

На державному рівні роль батька у вихованні дітей визнали в 2019 році. Тоді п’ятий президент України Петро Порошенко своїм указом офіційно започаткував День батька в країні.

Основна мета свята – зміцнити інститут сім’ї як основу суспільства.

День батька почали відзначати в США з 1966 року. Окрім цього, його святкують у Великій Британії, Канаді, Японії, Франції, Ірландії.

В Італії, Швейцарії, Іспанії, Португалії День батька відзначають 19 березня. Польща та Нікарагуа обрали дату 23 червня, а Люксембург – 7 жовтня.

Засновницею Дня батька вважають американку Сонору Смарт-Додд зі штату Вашингтон. Вона написала до Spokane Ministerial Alliance листа з пропозицією започаткувати свято, оскільки, як зазначила вона, несправедливо, що існує тільки День матері.

Батько Сонори, Вільям Джексон Смарт, самотужки виховував шістьох дітей після смерті своєї дружини, тому донька хотіла таким чином віддячити йому за його працю.

У 1916 році президент США Вудро Вільсон схвалив ідею святкування Дня батька, а в 1966 році президент Ліндон Джонсон започаткував свято на офіційному рівні.

Є в татусів, крім офіційного свята, й неофіційне – Всенародний день батька. Воно припадає на третю неділю першого місяця осені. Цьогоріч це буде 19 вересня.

Цю дату в 2009 році запропонував Міжнародний центр батьківства та Всеукраїнський громадський комітет із підтримки сім’ї та відповідального батьківства, щоб підкреслити роль батька в сім’ї.

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