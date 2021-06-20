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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Зеленський привітав українців зі святом Святої Трійці

Владимир Зеленский

Президент України Володимир Зеленський привітав українців зі святом Святої Трійці, яке у 2021 році припадає на 20 червня.

Глава держави зазначив, що у цей час ми відчуваємо велике духовне піднесення, набираємось енергії та сили, насолоджуємося пахощами різнотрав’я та теплим дружнім спілкуванням.

— Нехай ваші домівки наповнюються добром та благодаттю, – наголосив президент України.

Володимир Зеленський також побажав громадянам міцного здоров’я, щастя та здійснення мрій з нагоди церковного свята.

На Трійцю у 2021 році припадає три вихідних дні – 19, 20 та 21 червня. Це державне свято, яке у цьому році випадає на неділю – з цієї причини українці відпочиватимуть у понеділок.

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Водночас заборони на Святу Трійцю передбачають, що віряни в цей день мають відмовитися від домашньої роботи. Помити чи позамітати підлогу, а також зашити речі краще в інший день після свята.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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