Президент України Володимир Зеленський привітав українців зі святом Святої Трійці, яке у 2021 році припадає на 20 червня.
Глава держави зазначив, що у цей час ми відчуваємо велике духовне піднесення, набираємось енергії та сили, насолоджуємося пахощами різнотрав’я та теплим дружнім спілкуванням.
— Нехай ваші домівки наповнюються добром та благодаттю, – наголосив президент України.
Володимир Зеленський також побажав громадянам міцного здоров’я, щастя та здійснення мрій з нагоди церковного свята.
На Трійцю у 2021 році припадає три вихідних дні – 19, 20 та 21 червня. Це державне свято, яке у цьому році випадає на неділю – з цієї причини українці відпочиватимуть у понеділок.
Водночас заборони на Святу Трійцю передбачають, що віряни в цей день мають відмовитися від домашньої роботи. Помити чи позамітати підлогу, а також зашити речі краще в інший день після свята.