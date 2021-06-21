Літнє сонцестояння 2021: прикмети і традиції сонцестояння

День літнього сонцестояння у 2021 році припадає на 21 червня. Це найдовший світловий день і найкоротша ніч у році.

Прикмети на день літнього сонцестояння

Якщо у цей день погода похмура або з дощами, то хорошого врожаю можете не чекати.

Однак, якщо ви вранці помітите багато роси, урожай буде чудовим.

Восени буде багато грибів у лісі, якщо небо було зоряним у цю ніч.

Якщо хочете знайти здоров’я і красу, вмийтеся росою на світанку.

Але, якщо для вас у пріоритеті гроші і успіх, покладіть під двері монетку.

Будьте уважними з контактами у цей день, адже всі зустрічі доленосні.

Важливо запам’ятати, що у день літнього сонцестояння не можна сваритися, лихословити і скандалити.

Також вважається, що люди, які народилися в день літнього сонцестояння, приречені бути щасливими.

Традиції в день літнього сонцестояння