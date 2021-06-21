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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

День літнього сонцестояння 2021: прикмети та традиції

День летнего солнцестояния 2021

День літнього сонцестояння у 2021 році припадає на 21 червня. Це найдовший світловий день і найкоротша ніч у році.

Прикмети на день літнього сонцестояння

  • Якщо у цей день погода похмура або з дощами, то хорошого врожаю можете не чекати.
  • Однак, якщо ви вранці помітите багато роси, урожай буде чудовим.
  • Восени буде багато грибів у лісі, якщо небо було зоряним у цю ніч.
  • Якщо хочете знайти здоров’я і красу, вмийтеся росою на світанку.
  • Але, якщо для вас у пріоритеті гроші і успіх, покладіть під двері монетку.
  • Будьте уважними з контактами у цей день, адже всі зустрічі доленосні.
  • Важливо запам’ятати, що у день літнього сонцестояння не можна сваритися, лихословити і скандалити.
  • Також вважається, що люди, які народилися в день літнього сонцестояння, приречені бути щасливими.

Літнє сонцестояння 2021: прикмети і традиції сонцестояння

Традиції в день літнього сонцестояння

  • Заведено вважати, що цей день потрібно проводити в радості і гарному настрої, адже саме це допоможе притягнути до себе позитивну енергетику.
  • День літнього сонцестояння варто проводити ближче до природи, біля водойм.
  • З давніх-давен вважалося, що цей день чудово підходить для збору трав, адже вони стають особливо цілющими і навіть магічними. Звіробій від нечистої сили, а чебрець і м’ята від злих духів.
  • Незаміжні дівчата, які хочуть зустріти судженого, весь день повинні були носити в волоссі живі квіти.
  • Ще однією традицією було розпалювання багать. Потім цим попелом удобрювали ґрунт, вважаючи, що це допоможе поліпшити урожай.
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