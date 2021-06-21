Літнє сонцестояння 2021: прикмети і традиції сонцестояння

День літнього сонцестояння у 2021 році припадає на 21 червня. Це найдовший світловий день і найкоротша ніч у році.
Прикмети на день літнього сонцестояння
- Якщо у цей день погода похмура або з дощами, то хорошого врожаю можете не чекати.
- Однак, якщо ви вранці помітите багато роси, урожай буде чудовим.
- Восени буде багато грибів у лісі, якщо небо було зоряним у цю ніч.
- Якщо хочете знайти здоров’я і красу, вмийтеся росою на світанку.
- Але, якщо для вас у пріоритеті гроші і успіх, покладіть під двері монетку.
- Будьте уважними з контактами у цей день, адже всі зустрічі доленосні.
- Важливо запам’ятати, що у день літнього сонцестояння не можна сваритися, лихословити і скандалити.
- Також вважається, що люди, які народилися в день літнього сонцестояння, приречені бути щасливими.
Традиції в день літнього сонцестояння
- Заведено вважати, що цей день потрібно проводити в радості і гарному настрої, адже саме це допоможе притягнути до себе позитивну енергетику.
- День літнього сонцестояння варто проводити ближче до природи, біля водойм.
- З давніх-давен вважалося, що цей день чудово підходить для збору трав, адже вони стають особливо цілющими і навіть магічними. Звіробій від нечистої сили, а чебрець і м’ята від злих духів.
- Незаміжні дівчата, які хочуть зустріти судженого, весь день повинні були носити в волоссі живі квіти.
- Ще однією традицією було розпалювання багать. Потім цим попелом удобрювали ґрунт, вважаючи, що це допоможе поліпшити урожай.