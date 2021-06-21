День літнього сонцестояння у 2021 році припадає на понеділок, 21 червня.

День триватиме близько 17 годин і вважається найдовшим у році. Ніч, відповідно, буде найкоротшою.

Вирахувати день літнього сонцестояння неважко: зазвичай він припадає на 21 червня, а от у високосні роки – на 20 червня.

Десятки народів світу вважають,цей день особливий та має магічну енергетику.

Магія дня літнього сонцестояння

День літнього сонцестояння був пов’язаний зі святом Івана Купала. Проте коли українці перейшли на григоріанський календар, ці два свята почали різнитись на період у два тижні.

Наші предки вірили, що у цю ніч об’єднували усі чотири стихії – вода, вогонь, земля, повітря. А повір’я розповідають про те, що цього дня людина може життя змінитися на краще.

День літнього сонцестояння завжди супроводжувався різноманітними обрядами та ритуалами.

Ритуали на день літнього сонцестояння

Вважалося, що пірнувши у річку, людина зцілювалась від різних хвороб і заряджалась позитивною енергією.

Як і на Купала, дівчата плели вінки, щоб дізнатись свою долю. Їх пускали на воду, і якщо він плив та не тонув – життя складеться добре.

Також у ніч на день літнього сонцестояння можна пришвидшити заміжжя молодої жінки. Потрібно, щоб дівчина зібрала 12 різних трав чи квітів та поклала їх собі під подушку. Зокрема, вона мала сказати такі слова: Аромати луків, аромати поля, віднесіть мене у сонне роздолля. Ляжу дівкою, прокинуся дружиною.

Вранці такий букет потрібно було загорнути у папір та спалити.

Також за допомогою окремих квітів можна було привернути до себе кохання – календули, лаванди, розмарину, соняшника, вербени, дуба, горобини, папороті.

Українці ще вважали, що дивлячись на сонце цього дня, потрібно загадувати бажання, які обов’язково мали здійснитись.

У день літнього сонцестояння найпопулярнішим ворожінням було гадання на судженого. Дівчата плели вінки та кидали його у воду. Якщо він пливтиме швидко – заміжжя буде скоро, якщо потоне – молодицю чекає самотність.

Щоб притягнути до себе багатство та гроші, господар мав зібрати весь дріб’язок зі свого гаманця та закопати під порогом свого будинку.

Ритуали на зміни у житті

У найдовший день у році люди вірили, що можна кардинально змінити своє життя на краще.

Вважалося, що усю ніч на день літнього сонцестояння потрібно просидіти поблизу джерела чи криниці і щогодини випивати з них склянку води, зокрема, промовляючи: Як вода біжить – змінюється, так і життя моє зміниться.

Іншим обрядом, який міг змінити життя, було перевертання усіх предметів побуту у домі. Під час таких дій потрібно було говорити: Будинок догоpи дригом, інше життя почнеться з новим днем.

Цікаво, що у 2021 році день літнього сонцестояння припадає на період ретроградного Меркурія (30 травня – 23 червня).

Детальніше про періоди та вплив ретроградного Меркурія читайте у матеріалі Фактів ICTV.