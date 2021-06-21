Куди піти в Києві на День Конституції: афіша заходів

Вже в понеділок, 28 червня, українці святкуватимуть День Конституції України. Це державний вихідний, в який пройде чимало заходів.

Куди піти на День Конституції в Києві – читайте на Фактах ICTV.

Джаз на даху

Якщо ви любитель джазу та романтичної атмосфери, тоді цей концерт для вас. Цього вечора в центрі Києві на даху ЦУМу виступатимуть Родіон Іванов, Дмитро Бобін Александров, вокалістка Олена Карась та інші зірки українського джазу.

Адреса: вул. Хрещатик, 38 (дах ЦУМу).

Час: перший концерт – 18.30, другий – 20.30.

Вартість: 350-550 грн.

Київ на висоті

Екскурсія Київ на висоті пройде на даху однієї з найвищих будівель столиці – ТРЦ Gulliver. Це унікальна можливість побачити панораму Києва з 34 поверху, зробити гарні фотографії та просто насолодитися атмосферою.

Крім того, екскурсія благодійна, частина грошей піде на допомогу онкохворим дітям.

Адреса: Спортивна площа, 1 А (біля входу в ТРЦ Gulliver, з боку вул. Еспланадна).

Час: 12.30 (тривалість 1,5 години).

Вартість: 450 грн.

НеАнгели

Один з останніх відкритих концертів гурту НеАнгели відбудеться на День Конституції – 28 червня. Глядачів чекають яскраве шоу і запальні пісні, які знає багато хто, адже майже кожен трек дуету потрапляв до хіт-парадів України.

Адреса: Венеціанський острів, 1 (Bakkara River Party).

Час: 20.00.

Вартість: 1000-2200 грн.

Таємний Київ

Хочете дізнатися, щось таємне, маловідоме та цікаве про столицю України? Тоді ця екскурсія для вас. Таємні дворики, незвідані під’їзди та містичні місця. Навіть якщо ви киянин, то не варто думати, що знаєте місто вздовж і впоперек. Можливо, Київ заграє для вас новими фарбами.

Адреса: Михайлівський провулок, 8.

Час: 17.00 (тривалість три години).

Вартість: 250 грн.

Ніч яка місячна. Найкращі українські пісні

Під зоряним небом Олександр Порядинський виконає власні сучасні версії української музичної класики. Також виконавець разом зі своєю командою підготують новий матеріал, який стане основою виступу.

Якщо ви хочете послухати українські пісні в сучасній інтерпретації, тоді сміливо йдіть на концерт. Зоряне небо та романтична атмосфера подарують вам незабутні емоції.

Адреса: вул. Симона Петлюри, 4 (Caribbean Club Concert Hall).

Час: 19.00.

Вартість: 390-750 грн.