Гороскоп на тиждень, з 21 до 27 червня 2021 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 21 до 27 червня 2021 року склала астролог Анастасія Коритцева.

Цього тижня відбувається досить багато астрологічних подій. 21 червня у нас день літнього сонцестояння, а Сонце переходить у знак Рака. 23 червня розвертається Меркурій і переходить з ретроградного у директний рух. Це означає, що до 23-го діють рекомендації щодо ретроградного Меркурія. А ось потім вже можна купувати коштовні речі.

Крім того, пожвавиться ділове спілкування, підписання паперів та інше. Однак варто розуміти, що протягом цього тижня Меркурій ще буде досить повільним. Це означає, що позитивний посил на майбутнє є, але динаміка поки не спостерігається.

Гороскоп для Овнів

В Овнів найбільш напруженим може бути кінець тижня. Йдеться про повний Місяць (25 і 26 червня). Можуть виникнути складнощі в роботі та стосунках у родині. Вам буде складно балансувати між кар’єрою і домом. Можуть виникнути різкі з’ясування стосунків, прояви ревнощів. Складнощі можуть виникнути у спілкуванні з керівництвом та батьками. Вам буде складно займатися своїми улюбленими справами. Потрібно просто потерпіти, і не створювати напруженість для навколишніх.

Гороскоп для Тельців

Тельці можуть зіткнутися з нерозумінням з боку близьких людей (родичів, друзів, сусідів). Цей період не підходить для поїздок. Можуть виникнути труднощі зі здоров’ям. У цей час важливо себе тримати в руках, адже саме це допоможемо вам досягти необхідних цілей. Хоча не варто забувати, що тиждень повільний, тому без різких рухів.

Гороскоп для Близнюків

Близнюкам варто ще трохи потерпіти. Для представників цього знаку поворот Меркурія – це важливий момент, після якого настає полегшення. На початку тижня ви можете спонтанно скуповувати непотрібні речі, витративши багато грошей. Зі іншого боку кінець тижня зовсім не підходить для купівлі коштовних речей. Водночас ви можете залучити гроші в своє життя. Краще спрямувати всі сили на розвиток своєї справи, бо проекти, які ви починаєте зараз, можуть принести значний прибуток.

Гороскоп для Раків

Ракам час підбивати підсумки за весь рік, вибудовувати плани. У вас можуть виникнути напружені стосунки з партнерами. У цей час в особистих взаєминах можливі ревнощі, помста та непорядне ставлення з боку партнерів. Будьте уважні, не піддавайтеся на провокації. Найбільш критичним періодом буде 24-27 червня. Заради заробітку грошей доведеться вкладати більше енергії, але результат вас потішить.

Гороскоп для Левів

Цього тижня ваші стосунки з партнерами будуть розвиватися в бік вибудовування рамок, обмежень. Загалом, ця тенденція буде зберігатися протягом двох тижнів, тому налаштуйтеся на тривалу боротьбу. Це може стосуватися і домовленостей з партнерами в бізнесі, зокрема закордонними. Ближче до кінця тижня варто берегти здоров’я, уважніше ставитися до того, що ви їсте.

Гороскоп для Дів

Діви після 23 червня можуть відчути полегшення, зокрема щодо роботи, кар’єри. Хороший період для світського спілкування, відвідування цікавих заходів. Будьте дуже уважні щодо свого здоров’я. Потрібно раціонально витрачати свої ресурси, бо перенапруження може мати негативні наслідки для здоров’я. Цей період не підходить для вирішення побутових питань.

Гороскоп для Терезів

Для Терезів це буде досить напружений тиждень, особливо щодо стосунків з партнерами. Намагайтеся не влаштовувати сцен ревнощів, навіть якщо вони вам здаються обґрунтованими, бо ця ситуація може виявитися занадто важкою для вас. У той самий час на роботі ви можете об’єднати людей навколо своєї мети або почати новий проект. З грошима в цей період потрібно поводитися обережно, бо можете втратити їх на рівному місці або придбати непотрібну річ. Якщо ви проходите навчання або здаєте іспити, то цей тиждень буде більш вдалим, ніж попередній. Для вас головне тримати емоції під контролем.

Гороскоп для Скорпіонів

На роботі настає складний період, більше часу потрібно приділяти звичайним справам. Процеси цього тижня гальмуватимуться. Ваші домашні будуть незадоволені тим, скільки часу ви проводите на роботі. У цей період вам доведеться вибудовувати чіткі межі між роботою та домом. З близькими людьми можуть бути певні з’ясування стосунків, особливо ближче до кінця тижня, 24-25 червня.

Гороскоп для Стрільців

Сприятливий час для облаштування будинку, прийому гостей, спілкування з друзями. Однак вам варто проявляти розуміння в цей час, бо зараз люди можуть бути напруженими і різкими в питаннях відстоювання своїх ідей та інтересів. У фінансах варто бути обережнішими, ваша щедра натура може зіграти з вами злий жарт. У цей час краще відкладати гроші. Ба більше, щоб отримати оплату за вашу працю, вам доведеться вступити у конфлікт.

Гороскоп для Козерогів

Для Козерогів тиждень буде напруженим, особливо ближче до 24-25 червня. У цей період загострення пристрастей можливе у взаєминах з партнерами, можуть бути присутні теми ревнощів, помсти. Бажано на цей час не планувати з’ясування стосунків. Також деякі конфлікти можуть виникати і в робочому колективі. Вас можуть піддати критиці. Крім того, ви можете виявити в колективі своїх явних ворогів. Загалом, це досить конкурентний тиждень, а ви не у найсильнішій позиції.

Гороскоп для Водоліїв

У Водоліїв протягом двох тижнів будуть загострюватися стосунки з партнерами. У сімейному житті ви можете зіткнутися з перешкодами щодо бажаних змін. На роботі справи йтимуть, можливо, не зовсім так, як би вам хотілося. Загалом, в питаннях сім’ї, дому, роботи зберігатиметься напруженість. У цей період вас може врятувати тільки оптимізм. Крім того, варто приділити увагу своєму здоров’ю, відновити ресурси. У цей час ви можете зробити гарне придбання або отримати подарунок.

Гороскоп для Риб

Рибам варто черпати сили у стосунках з дітьми, хобі, відпочинку. У вас можливе загострення хронічних захворювань, тому намагайтеся берегти себе. У той самий час можлива творча криза або з’ясування стосунків з друзями. Тому це не найкращий час для відпочинку у великій компанії, особливо це стосується вихідних.

Читайте:

Гороскоп на червень 2021 року

Любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку

Східний гороскоп на 2021 рік: яким знакам зодіаку посміхнеться удача