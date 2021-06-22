Люстри з дизайнерським рішенням: абажур як елемент декору

Люстри з абажуром

Підвісний світильник з абажуром випромінює розсіяне м’яке світіння, роблячи обстановку затишною, а інтер’єр – закінченим.

Така люстра відмінно впишеться в спальню, їдальню або дитячу. Стельові люстри з абажуром кріпляться безпосередньо на поверхню, тому підходять для кімнат з низькими стелями.

Види й форми люстр з абажурами

Залежно від задуму дизайнера, плафони різняться і за формою. В основному, поширені варіації на тему конуса чи циліндра, але зустрічаються також і трикутні, і квадратні.

Можна розмістити один великий або кілька маленьких абажурів.

Вибір буде залежати від величини кімнати, висоти її стель і бажаного ефекту. Люстри для кімнат з низькими стелями відрізняються своєю формою, габаритами, кількістю джерел світла.

Текстильні люстри в інтер’єрі

Стилістичні рішення вимагають різних підходів. Абажур бере свій початок в класичному інтер’єрі, але сучасні матеріали та підходи дозволяють вписати його практично в будь-який інтер’єр.

Прованс, кантрі та інші сільські стилі доповнить коричневий тканинний плафон з ситцю, з декором з мережив, підвісок з дерева, кістки й інших природних матеріалів.

Ретро і вінтаж підтримають текстильні люстри з ниток, з бахромою, обробкою з оксамиту, кришталевими підвісками й штучно зістареного корпусу;

В інтер’єрах з оформленням в східному стилі, обраний напрям підкреслить білий абажур з рисового паперу або текстурного полотна.

У хай-тек, фьюжн або футуризмі органічно підійде фантазійний світильник зі скляним, залізним чи обтягнутим металізованою тканиною плафоном.

Мінімалізм і скандинавський стиль вітають мінімум декору і чисті монохромні кольори. Сюди відмінно підійде проста біла або чорна текстильна люстра.

Особливості світильників з тканинними абажурами

У текстильних люстр є певна специфіка, яку необхідно враховувати перед покупкою:

сучасні тканини для абажурів випускаються зі спеціальними волого- і пиловідштовхуючими просоченнями (безпечними для людей і тварин). Проте, обережно слід вішати текстильний плафон над кухонною робочою поверхнею;

У приміщеннях з різною висотою стель можна використовувати різний тип монтажу: стельовий – для низьких приміщень, підвісний – для високих;

– для низьких приміщень, – для високих; текстиль для абажурів може бути різним. Розкішно виглядає шовк, але більш практичним є ситець;

декор може повністю змінити загальне сприйняття освітлювального приладу;

кришталевий підвіс буде асоціюватися з класикою, а рослинний орнамент – з флористикою.

Люстри з текстилю – ефектні й практичні світильники. Їх можна підібрати під будь-який смак і інтер’єр.

Вони доповнюють і перетворюють обстановку до невпізнання, роблячи освітлення м’яким, комфортним для сприйняття і приємним для очей. Купити люстру, спеціально спроектовану для натяжної стелі, недорого можна в магазині Brille.