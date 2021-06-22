Люстри з дизайнерським рішенням: абажур як елемент декору

Люстри з абажуром
Підвісний світильник з абажуром випромінює розсіяне м’яке світіння, роблячи обстановку затишною, а інтер’єр – закінченим.
Така люстра відмінно впишеться в спальню, їдальню або дитячу. Стельові люстри з абажуром кріпляться безпосередньо на поверхню, тому підходять для кімнат з низькими стелями.
Види й форми люстр з абажурами
Залежно від задуму дизайнера, плафони різняться і за формою. В основному, поширені варіації на тему конуса чи циліндра, але зустрічаються також і трикутні, і квадратні.
Можна розмістити один великий або кілька маленьких абажурів.
Вибір буде залежати від величини кімнати, висоти її стель і бажаного ефекту. Люстри для кімнат з низькими стелями відрізняються своєю формою, габаритами, кількістю джерел світла.
Текстильні люстри в інтер’єрі
Стилістичні рішення вимагають різних підходів. Абажур бере свій початок в класичному інтер’єрі, але сучасні матеріали та підходи дозволяють вписати його практично в будь-який інтер’єр.
- Прованс, кантрі та інші сільські стилі доповнить коричневий тканинний плафон з ситцю, з декором з мережив, підвісок з дерева, кістки й інших природних матеріалів.
- Ретро і вінтаж підтримають текстильні люстри з ниток, з бахромою, обробкою з оксамиту, кришталевими підвісками й штучно зістареного корпусу;
- В інтер’єрах з оформленням в східному стилі, обраний напрям підкреслить білий абажур з рисового паперу або текстурного полотна.
- У хай-тек, фьюжн або футуризмі органічно підійде фантазійний світильник зі скляним, залізним чи обтягнутим металізованою тканиною плафоном.
- Мінімалізм і скандинавський стиль вітають мінімум декору і чисті монохромні кольори. Сюди відмінно підійде проста біла або чорна текстильна люстра.
Особливості світильників з тканинними абажурами
У текстильних люстр є певна специфіка, яку необхідно враховувати перед покупкою:
- сучасні тканини для абажурів випускаються зі спеціальними волого- і пиловідштовхуючими просоченнями (безпечними для людей і тварин). Проте, обережно слід вішати текстильний плафон над кухонною робочою поверхнею;
- У приміщеннях з різною висотою стель можна використовувати різний тип монтажу: стельовий – для низьких приміщень, підвісний – для високих;
- текстиль для абажурів може бути різним. Розкішно виглядає шовк, але більш практичним є ситець;
- декор може повністю змінити загальне сприйняття освітлювального приладу;
- кришталевий підвіс буде асоціюватися з класикою, а рослинний орнамент – з флористикою.
Люстри з текстилю – ефектні й практичні світильники. Їх можна підібрати під будь-який смак і інтер’єр.
Вони доповнюють і перетворюють обстановку до невпізнання, роблячи освітлення м’яким, комфортним для сприйняття і приємним для очей. Купити люстру, спеціально спроектовану для натяжної стелі, недорого можна в магазині Brille.