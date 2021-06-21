День літнього сонцестояння 2021: гороскоп для всіх знаком зодіаку

Докладний гороскоп на день літнього сонцестояння 21 червня 2021 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

21 червня о 06.32 за київським часом Сонце входить у знак Рака – день літнього сонцестояння – найдовший день у році.

День літнього сонцестояння ознаменує старт астрономічного літа. Також це початок знака зодіаку Рак. Цей знак належить до водної стихії – сприйняття, адаптація, наповнення. Ці якості посилюються за рахунок руху Сонця у Раці.

Коли Сонце у транзиті знаком Рака, то у людей з’являється сильніша прихильність до сім’ї, дітей, дому.

З 21 червня до 22 липня (Сонце у Раці) – період емоційного підйому, проникливості, любові, творчості, а також більш тонкого світосприйняття.

Знаком зодіаку Рак керує Місяць – багатоликість і мінливість. У день літнього сонцестояння Місяць перебуває в Скорпіоні, маючи там статус падіння, але залишається магічним і таємничим. День літнього сонцестояння – день сили, а це означає, що багато хто зможе знайти потрібні ресурси з минулого – це допоможе отримати більше життєвої енергії.

У цей період Меркурій сповільнюється, стає стаціонарним, а з 24 червня переходить у директний рух. Варто звернути увагу, що літнє сонцестояння проходить під патронатом двох стаціонарних планет, йдеться про Меркурій та Юпітер. Це означає, що енергія цього дня закріпиться надовго.

Рак, Скорпіон і Риби – тригон стихії Вода, яка має справу з минулим, кармою, умовними реакціями, які в цей час стали інстинктивними, а проявляються через емоції та родові зв’язки. Головним принципом Води вважається сталість внутрішнього за зовнішньої мінливості.

Ще з давнього минулого день літнього сонцестояння вважався чудовим періодом для духовних практик, обрядів, загадування бажань. Крім того, варто зайнятися в цей день складанням планів на найближчі півроку – до зимового сонцестояння.

У день літнього сонцестояння потрібно наповнити життя комфортом і любов’ю. Для цього варто відмовитися від контактів з неприємними персонажами і примусової праці. Ваш стан у цей день важливий аспект, бо з астрального боку ви будете формувати фон на півроку вперед.

Сильний акцент стихії Води в день сили 21 червня – стаціонарний Юпітер в Рибах, Сонце в Раку, Місяць у Скорпіоні – допоможе зрозуміти кармічні зв’язки з батьками.

У період з 21 червня до 22 липня у багатьох вийде позбутися блоків всередині себе, відновити зв’язок із рідними, виправити помилки, розв’язати кармічні вузли і налагодити свою долю. Крім того, незайвим буде провести глибокий самоаналіз.

Також у день літнього сонцестояння приділіть увагу стихіям Вогню і Води – можете скупатися у водоймі, розпалити багаття.