У 2021 році 22 червня відзначають декілька свят, серед яких важливі церковні дати та іменини. Факти ICTV розповідають, яке свято 22 червня.

22 червня – яке сьогодні свято

День Кирила Олександрійського святкують 22 червня. Кирило був богословом і письменником, який активно займався тлумаченням Священного писання та навертав людей до віри.

Він довго та наполегливо боровся з єретиками та проявами язичництва в суспільстві. Упродовж 32 років керував церквою і помер своєю смертю в 444 році, залишивши після себе велику кількість праць.

Іменини 22 червня

Іменини святкують Олександр, Кирило, Іван, Олексій, Марія, Маріанна.

З давніх часів існує повір’я, що на Кирила починалася справжня літня спека. А ще кажуть, що саме 22 червня сонце віддає землі усю свою силу.

Прикмети на 22 червня

Активність бобрів віщує дощ;

Рясні дощі до хорошого врожаю грибів;

Північно-західний вітер віщує сиру погоду і приносить хвороби;

Собака мало їсть або їсть траву і погано спить – до дощу;

Туман вранці стелиться по воді – до сонячної погоди;

Гроза в цей день обіцяє поганий збір сіна.

Чого не можна робити 22 червня

лихословити та сваритися з рідними;

займатися фізичною працею.

Вихідні у червні

У червні 2021 року 10 офіційних вихідних днів. Згідно з календарем на 2021 рік, чотири суботи та чотири неділі будуть неробочими.

У першому місяці весни передбачено два державних свята, тому неробочими днями також будуть два понеділки – 21 та 28 червня.

28 червня відзначається День Конституції України, який припадає на неділю, тому на наступний день українці також відпочиватимуть.