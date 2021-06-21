У 2021 році 22 червня відзначають декілька свят, серед яких важливі церковні дати та іменини. Факти ICTV розповідають, яке свято 22 червня.
22 червня – яке сьогодні свято
День Кирила Олександрійського святкують 22 червня. Кирило був богословом і письменником, який активно займався тлумаченням Священного писання та навертав людей до віри.
Він довго та наполегливо боровся з єретиками та проявами язичництва в суспільстві. Упродовж 32 років керував церквою і помер своєю смертю в 444 році, залишивши після себе велику кількість праць.
Іменини 22 червня
Іменини святкують Олександр, Кирило, Іван, Олексій, Марія, Маріанна.
З давніх часів існує повір’я, що на Кирила починалася справжня літня спека. А ще кажуть, що саме 22 червня сонце віддає землі усю свою силу.
Прикмети на 22 червня
- Активність бобрів віщує дощ;
- Рясні дощі до хорошого врожаю грибів;
- Північно-західний вітер віщує сиру погоду і приносить хвороби;
- Собака мало їсть або їсть траву і погано спить – до дощу;
- Туман вранці стелиться по воді – до сонячної погоди;
- Гроза в цей день обіцяє поганий збір сіна.
Чого не можна робити 22 червня
- лихословити та сваритися з рідними;
- займатися фізичною працею.
Вихідні у червні
У червні 2021 року 10 офіційних вихідних днів. Згідно з календарем на 2021 рік, чотири суботи та чотири неділі будуть неробочими.
У першому місяці весни передбачено два державних свята, тому неробочими днями також будуть два понеділки – 21 та 28 червня.
28 червня відзначається День Конституції України, який припадає на неділю, тому на наступний день українці також відпочиватимуть.