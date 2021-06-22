На сьогодні, 22 червня, в сусідній з Україною Польщі підтверджено 90 випадків зараження Covid-різновидом Delta. Про це повідомив прес-секретар Міністерства охорони здоров’я Войцех Андрусевич.

За словами прес-секретаря, це незначна передача, і в даний час ситуація – під контролем.

– Але це не означає, що вірус не може розвиватися, – заявив Войцех Андрусевич.

Він нагадав, що перший підтверджений випадок зараження Covid-різновидом Delta в Польщі був трохи більше місяця тому.

Войцех Андрусевич також зазначив, що ситуація із пересуванням громадян країни, що росте у зв’язку зі святами, перебуває під наглядом. В даний час збільшення числа Covid-інфекцій, в тому числі й заражень Covid-різновидом Delta, не фіксується. Навпаки, даний показник йде на спад.

Мутації, за словами прес-секретаря, найбільша загроза для Польщі. Саме тому відповідними службами робиться наголос на секвенування генома вірусу і оперативну роботу санітарно-епідеміологічних станцій.

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Джерело: Оnet