День ангела Кирила (22 червня): привітання і значення імені

Щороку день ангела Кирила святкують 22 червня.
В перекладі з давньогрецької чоловіче ім’я Кирило означає володар, лідер. Власники цього імені відзначають іменини більше 20 разів на рік.
Чоловіки з іменем Кирило мають природжену інтуїцію та здатні швидко думати і ухвалювати важливі рішення.
У сімейному житті вони віддані своїм дружинам та оберігають родину.
Листівки з Днем ангела Кирила
СМС-привітання з Днем ангела Кирила
Ти сьогодні іменинник,
Сил тоді, здоров’я й щастя.
Вдача хай буде з тобою,
Збудеться усе, що б не просив у Бога.
***
Нехай твій ангел пошле благословення,
Натхнення у житті завжди.
Будь щасливим та здоровим,
Бажаємо, щоб життя осяяли зірки.
***
З Днем ангела вітаємо тебе!
Здоров’я, радості й наснаги.
Нехай в житті усе складеться так,
Як хотеться тобі з дитинства.
***
З Днем ангела, Кириле!
Здоров’я міцного, щастя кожну мить.
Хай ангел-охоронець береже
Та супроводжує в житті.
Календар православних свят 2021
У червні серед важливих церковних свят – Троїцька поминальна субота і День Святої Трійці.
Також наприкінці першого місяця літа розпочинається багатоденний Петрівський піст.
Повний календар церковних свят на 2021 рік дивіться в матеріалі Фактів ICTV.