День ангела Кирила (22 червня): привітання і значення імені

Щороку день ангела Кирила святкують 22 червня.

В перекладі з давньогрецької чоловіче ім’я Кирило означає володар, лідер. Власники цього імені відзначають іменини більше 20 разів на рік.

Чоловіки з іменем Кирило мають природжену інтуїцію та здатні швидко думати і ухвалювати важливі рішення.

У сімейному житті вони віддані своїм дружинам та оберігають родину.

Листівки з Днем ангела Кирила

СМС-привітання з Днем ангела Кирила

Ти сьогодні іменинник,

Сил тоді, здоров’я й щастя.

Вдача хай буде з тобою,

Збудеться усе, що б не просив у Бога.

***

Нехай твій ангел пошле благословення,

Натхнення у житті завжди.

Будь щасливим та здоровим,

Бажаємо, щоб життя осяяли зірки.

***

З Днем ангела вітаємо тебе!

Здоров’я, радості й наснаги.

Нехай в житті усе складеться так,

Як хотеться тобі з дитинства.

***

З Днем ангела, Кириле!

Здоров’я міцного, щастя кожну мить.

Хай ангел-охоронець береже

Та супроводжує в житті.

Календар православних свят 2021

У червні серед важливих церковних свят – Троїцька поминальна субота і День Святої Трійці.

Також наприкінці першого місяця літа розпочинається багатоденний Петрівський піст.

Повний календар церковних свят на 2021 рік дивіться в матеріалі Фактів ICTV.