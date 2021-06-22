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Факти / Lifestyle
Оксана Доротюк |

День ангела Кирила: привітання у листівках та СМС і значення імені

день ангела

Щороку день ангела Кирила святкують 22 червня.

В перекладі з давньогрецької чоловіче ім’я Кирило означає володар, лідер. Власники цього імені відзначають іменини більше 20 разів на рік.

Чоловіки з іменем Кирило мають природжену інтуїцію та здатні швидко думати і ухвалювати важливі рішення.

У сімейному житті вони віддані своїм дружинам та оберігають родину.

Листівки з Днем ангела Кирила

День ангела Кирила (22 червня): привітання і значення імені

День ангела Кирила (22 червня): привітання і значення імені

День ангела Кирила (22 червня): привітання і значення імені

День ангела Кирила (22 червня): привітання і значення імені

День ангела Кирила (22 червня): привітання і значення імені

СМС-привітання з Днем ангела Кирила

Ти сьогодні іменинник,
Сил тоді, здоров’я й щастя.
Вдача хай буде з тобою,
Збудеться усе, що б не просив у Бога.

***

Нехай твій ангел пошле благословення,
Натхнення у житті завжди.
Будь щасливим та здоровим,
Бажаємо, щоб життя осяяли зірки.

***

З Днем ангела вітаємо тебе!
Здоров’я, радості й наснаги.
Нехай в житті усе складеться так,
Як хотеться тобі з дитинства.

***

З Днем ангела, Кириле!
Здоров’я міцного, щастя кожну мить.
Хай ангел-охоронець береже
Та супроводжує в житті.

Календар православних свят 2021

У червні серед важливих церковних свят – Троїцька поминальна субота і День Святої Трійці.

Також наприкінці першого місяця літа розпочинається багатоденний Петрівський піст.

Повний календар церковних свят на 2021 рік дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

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