Як обрати дитячий табір та ціни на відпочинок для дітей

Літня зміна у дитячих таборах 2021 року стартувала, тож батьки вже можуть організовувати своїм дітям довгоочікуваний відпочинок.

Попри послаблення карантину та перехід країни у епідеміологічну зелену зону, на дитячий відпочинок встановили певні обмеження, з якими всім потрібно ознайомитися.

Все, що потрібно знати про вибір дитячого табору, ціни та обмеження – читайте у матеріалі.

Як обрати дитячий табір?

Надолужити знання іноземних мов, вивчити закони фізики та хімії, обрати майбутню професію – цього літа дитячі табори пропонують купу бонусів до літнього відпочинку.

Не просто розваги, а й розвиток. Адже, за словами виховательки дитячого табору Артек Тетяни Ковальчук, дистанційне навчання у багатьох випадках було неефективним.

– Діти рік не відвідували школу. Коли Михайло Грушевський – це перший князь – це недопрацювання. Сучасний табір не такий, як був раніше. У нас ввели інноваційно-освітні центри із VR-окулярами, хімічними дослідами, біологією. Діти навчаються у формі гри, – розповіла Тетяна.

Звісно, в Україні працюють і розважальні табори із іграми та екскурсіями. Є мовні табори, із поглибленим вивченням іноземної мови, є і спортивні, де готують майбутніх чемпіонів.

Щоб точно визначитись, куди ви збираєтесь відправляти дитину, батькам слід знати, про що розпитати представника табору. Ось топ-10 таких запитань для батьків, які збираються відправити дитину до літнього табора у 2021 році:

Як проходить звичайний день у таборі? Яким є співвідношення кількості персоналу табору і кількості дітей? Як дітей поселяють у кімнати – за віком чи за інтересами? Яка основна місія табору: навчання чи відпочинок? Чи забезпечує табір потрібну безпеку? Що дитина може із собою взяти у табір? Забезпечується трансфер із вокзалу до табору й назад? Чи є екскурсії? Що відбувається нового протягом тижня, і чи відрізняються програми різних тижнів? Якою є політика табору стосовно смартфонів? Як часто дитина може ними користуватися?

Обмеження у таборах, які довідки та речі підготувати

Кардинальних змін в українських дитячих таборах не відбулося. Крім того, що антисептики – на кожному кроці.

– Процедура дуже пильна щодо гігієни рук: ми слідкуємо за тим, щоб вони прийшли, перед харчуванням щоб помили гарно ручки, щоб санітайзером бризнули, антисептиком. Потім вони ідуть їсти, – розповідає заступник генерального директора дитячого центру Артек Сергій Коник.

Крім цього, у дитячих таборах України скасували батьківські дні. Замість фізичного відвідування запустили систему онлайн-спостереження.

У нас створені вайберські групи. Кожної хвилини, кожної секунди – фотозвіт. Вихователь, вожатий інформує, що дітки роблять. Тобто батьки можуть слідкувати за дитиною, – додає Сергій Коник.

Посилили в літніх таборах і систему прибирання. Тепер кожні дві години прибиральниці роблять свій професійний обхід.

А ще в літніх таборах тепер не знайдеш м’яких іграшок та багаторазових рушників. Увесь персонал в масках, а в їдальнях – навіть із захисними екранами.

Такі умови роботи літніх таборів у 2021 році від Міністерства охорони здоров’я коментує Ігор Поворозник, в.о. гендиректора відділу громадського здоров’я та профілактики захворюваності.

– Персонал дитячих таборів може бути допущений до роботи тільки із засобами індивідуального захисту. Має бути термометрія дітей під час прийому до табору. Забороняється використання м’яких іграшок, рушників багаторазових, проведення батьківських днів, а також проведення масових заходів у закритих приміщеннях, – наголошує Ігор Поворозник.

Діти допускаються до дитячих таборів лише за наявності довідки встановленого зразка за формою 079. Цей документ повинен бути виданий не пізніше ніж за три дні до від’їзду.

– У довідці має бути вказана інформація про те, що у дитини був відсутній контакт із інфекційними хворими, – додає Ігор Поворозник.

Що робити, якщо дитина захворіла на зміні

Міністерство охорони здоров’я розробило план дій на випадок, якщо дитина захворіла посеред зміни.

– Якщо в дитини є ознаки ГРВІ, її потрібно ізолювати від інших дітей, для того щоб визначити, потребує вона госпіталізації, чи не потребує. Якщо потребує, то її терміново треба направити на госпіталізацію, якщо не потребує – її слід направити до місця проживання. Але обов’язково потрібно повідомити перед цим її батьків, – розповідає Ігор Поворозник.

Правозахисник Юрій Білоус додає, що діти під час перебування у дитячому таборі мають право на охорону життя та здоров’я, а також на захист прав і свобод, визначених Конвенцією ООН про права дитини.

Керівник табору несе відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей, що перебувають у такому закладі. Згідно законодавства, дитячі табори призначені для оздоровлення, відпочинку та розвитку дітей. І саме дитячі табори оздоровлення та відпочинку зобов’язані створити для дітей:

Безпечні умови перебування. Забезпечити охорону життя, здоров’я, особистого майна. Забезпечити дитині надання невідкладної медичної допомоги в разі необхідності.

Слід звернути увагу і на те, що батьки зобов’язані до потрапляння дитини в дитячий табір забезпечити проходження нею медичного обстеження.

– З боку держави контроль за діяльністю дитячих таборів здійснюють Мінсоцполітики, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать такі табори, обласні держадміністрації, до сфери управління яких належать дитячі заклади, – коментує Юрій Білоус.

Ціни на відпочинок у дитячих таборах в 2021 році

Батькам за літній відпочинок у 2021 році доведеться заплатити суми, порівнянні із дорослим відпочинком. У приватних морських таборах зміна коштує від 4,5 тис грн до 20 тис грн – залежно від закладу, дат і пакету путівки.

Лісовий табір у середньому коштує 500 грн за добу. У червні відпочинок дешевший, у серпні – дорожче. Путівку ви можете придбати у представника табору.

У дорослих турагенціях дитячим відпочинком майже не займаються. Тож ми самостійно переглянули усі пропозиції на ринку дитячого відпочинку і склали список літніх таборів в Україні із розцінками 2021 року.

Дитячі табори в Україні

1. Дитячий табір Фрістайл, Косів, Івано-Франківська обл.

Вік: від 7 до 17 років

Зміна від 10 днів

Ціна від 12 100 грн

Фрістайл позиціонує себе як найкращий спортивний табір у Карпатах. До програми входять лазертаг, великий теніс, кінний спорт, гірські велосипеди, гольф, пейнтбол, походи, скелелазна стіна, пневматичний тир.

2. Дитячий табір Лісовий, Артек – Буковель

Вік: від 8 до 18 років

Зміна від 14 днів

Ціна від 18 850 грн

Табір Лісовий – частина комплексу Артек. Розташований в межах відомого курорту Буковель. Табір пропонує походи, квести, ігри та різноманітні майстер-класи. Розвивають у дитини творчі та спортивні здібності.

3. Дитячий табір Червона гвоздика, м. Бердянськ

Вік: від 7 до 16 років

Зміна від 20 днів

Ціна від 7 800 грн

Табір розташований біля Бердянської коси на березі Азовського моря. Червона гвоздика позиціонує себе як оздоровчий табір. Дітям пропонують лікувальні вправи, фітотерапію, кисневі коктейлі, спелеокамеру, дитячий СПА-салон (інфрачервона сауна, масажний кабінет), басейн із двома вагами для дітей із вадами постави (сколіоз).

4. Дитячий табір Романтик, м. Скадовськ, Херсонська обл.

Вік: від 7 до 17 років

Зміна від 7 днів

Ціна від 4 500 грн

Дитячий табір розташований на березі Чорного моря. Програма дитячого табору включає в себе різноманітні екскурсії до дельфінарію, зоопарку, заповідника Асканія–Нова. Відпочинок у Романтику зосереджений на відпочинку та розвагах дитини після навчального року.

5. Мовний табір West camp в Карпатах

Вік: від 8 до 18 років

Зміна від 11 днів

Ціна від 10 900 грн

Це табір, де можливо 12 годин на день говорити англійською. Підліткам допомагають обрати майбутню професію, проводять вечірки в американському стилі: Pool party, Holli, Бамперболл. Діти займаються рафтингом та стають учасниками Live-концертів.

Ми показали вам абсолютно різні табори. Але, звичайно, їх набагато більше! Тільки на території Україні дитячих таборів у 2021 році майже 1000.

Батькам треба поквапитися відправити дитину до літнього табору, бо саме там малеча стає самостійною, заводить справжніх друзів і стає щасливішою. Дитинство одне, і минає дуже швидко. Тож не баріться!