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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Збій в роботі Google: де є проблеми з доступом

Google, гугл

Вранці 22 червня користувачі сервісу Google у США, Німеччині, Великій Британії, Італії, Іспанії, Україні та РФ скаржаться на проблеми в роботі сервісів компанії.

Збій зафіксований приблизно близько 7.30 і до 9.20 кількість скарг сягнула 2 667.

Проте до 10.00 кількість звернень користувачів через проблеми у роботі Google різко зменшилася.

За даними Downdetector, основні проблеми спостерігаються в роботі сайту – на них припадає 73% скарг, а також під час входу в обліковий запис – 26%.

Про причини збою поки нічого невідомо.

Збій у роботі Google

Востаннє збій у роботі Google стався у грудні 2020 року. Тоді в Україні та світі не працювали всі сервіси компанії – пошта, календарі, гугл-доки і Youtube.

Хоча сам пошуковий сервіс Google працював.

Джерело: Downdetector

Фото: Pexels

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