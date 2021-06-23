Чим завершився WePlay AniMajor – міжнародний турнір із Dota 2

Міжнародний турнір у рамках Dota Pro Circuit, організатором якого виступав кіберспортивний медіахолдинг WePlay Esports, завершився перемогою команди PSG.LGD. Кіберспортсмени отримали $200 тис. із призового фонду та додаткові очки Dota Pro Circuit (DPC).

За цією подією стежив весь кіберспортивний світ. Адже перемога дає шанс команді потрапити на чемпіонат світу з Dota 2, The International, та поборотися за найбільший призовий фонд за всю історію проведення цих змагань – $40 млн.

Протягом майже двох тижнів у Києві мешкали найкращі кіберспортивні команди зі всього світу. Організаторам вдалося провести один із наймасштабніших офлайн-івентів у світі Dota 2, враховуючи всі карантинні обмеження.

Під час турніру зробили понад 3 тис. тестів на Covid-19

Турнір WePlay AniMajor визначний для України. Востаннє такого масштабу захід у Києві відбувся чотири роки тому. Звісно, тоді не було карантинних обмежень, і через це процес організації був простішим. Цього разу, щоб безпечно розмістити в готелі команди та персонал, WePlay Esports орендував на період турніру більш ніж 180 номерів. Готель закрили для відвідування сторонніх осіб.

Команди забезпечили місцями для тренувань, харчуванням та логістикою. У готелі створили безпечну зону – поруч перебували лише ті, хто мав негативний ПЛР-тест. Та частина команди WePlay Esports, яка мала працювати на локації, переїхала жити в готель на повну резервацію, та не залишала його стін ані на день.

Протягом усього турніру WePlay AniMajor персонал щоденно проходив тестування. Поспілкуватися з командами у готель приїздили лише ведучі – у захисних костюмах і теж лише після тестування на Covid-19. Загалом за час турніру тестування зробили понад 3 тис. разів.

— Ми як організатори турніру взяли на себе відповідальність за безпеку команд, талантів, співробітників WePlay Esports. Щодня всі учасники процесу – як у готелі, так і ті, що були задіяні на арені, – проходили тестування. Ми дуже уважно стежили за дотриманням усіх санітарних норм. Не було жодного випадку захворювання COVID-19 під час турніру. Тож вважаємо, що все пройшло вдало, – розповів керівник відділу кіберспорту WePlay Esports Антон WarLocK Токарев.

На фінал WePlay AniMajor привезли виконавця з Японії – Tokyo Machine

Тематикою турніру обрали аніме. Вона відстежувалася всюди – коментатори були одягнені у спеціальні костюми, всі локації були обладнані в японському стилі.

Навіть на фінал WePlay AniMajor, щоб посилити ефект від японської стилістики турніру, спеціально з Японії привезли популярного діджея Tokyo Machine. Він добре знайомий кіберспортивному ком’юніті, адже його музика використовувалася в комп’ютерних іграх.

Про право проводити Major у медіахолдингу WePlay Esports дізналися за місяць. Короткий проміжок часу не завадив організувати справжнє аніме-шоу та успішно провести змагання світового рівня.

Вражаючі 10-метрові персонажі з Dota 2 – Monkey King та Juggernaut, як і будиночки в японському стилі, виготовляли спеціально для турніру. А глибина сцени WePlay AniMajor складала 45 метрів.

Трансляцію турніру вели сімома мовами. Після успіху першої офіційної україномовної студії під час зимового турніру у Буковелі із Dota 2 – WePlay! Bukovel Minor 2020 – команда WePlay Esports ухвалила рішення й надалі сприяти розвитку українського касту.

Тож організували українську студію під час турніру WePlay AniMajor спільно із Федерацією кіберспорту України (UESF). Одним із медіапартнерів українськомовної трансляції виступив сайт Факти ICTV.

— Нам хотілось би продовжувати подібну співпрацю, та надалі висвітлювати кіберспорт на наших ресурсах. Ми зацікавлені у підтримці турнірів з більш дорослою чоловічою аудиторією, яка наразі є великою складовою всіх, хто слідкує за подіями на Факти ICTV. Впевнені, вони гідно оцінять нашу ініціативу. Не маю сумніву – з кожним роком україномовного контенту ставатиме дедалі більше. І ми віримо, що до популяризації створення національного продукту долучатиметься все більше медіабрендів та компаній, – поділилася керівник департаменту інтернет-проектів ICTV Ольга Тищук.

Робота української студії під час WePlay AniMajor передусім – сигнал для всієї спільноти. Кількість та якість кіберспортивних трансляцій державною мовою лише зростатиме.

А рівень підготовки турніру WePlay AniMajor свідчить про те, що WePlay Esports націлена стати лідером індустрії у проведенні турнірів світового масштабу.

Джерело: WePlay Holding

Фото: WePlay Holding