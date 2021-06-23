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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Чим завершився WePlay AniMajor – міжнародний турнір із Dota 2

Чим завершився WePlay AniMajor – міжнародний турнір із Dota 2

Міжнародний турнір у рамках Dota Pro Circuit, організатором якого виступав кіберспортивний медіахолдинг WePlay Esports, завершився перемогою команди PSG.LGD. Кіберспортсмени отримали $200 тис. із призового фонду та додаткові очки Dota Pro Circuit (DPC).

За цією подією стежив весь кіберспортивний світ. Адже перемога дає шанс команді потрапити на чемпіонат світу з Dota 2, The International, та поборотися за найбільший призовий фонд за всю історію проведення цих змагань  $40 млн.

Протягом майже двох тижнів у Києві мешкали найкращі кіберспортивні команди зі всього світу. Організаторам вдалося провести один із наймасштабніших офлайн-івентів у світі Dota 2, враховуючи всі карантинні обмеження.

Під час турніру зробили понад 3 тис. тестів на Covid-19 

Турнір WePlay AniMajor визначний для України. Востаннє такого масштабу захід у Києві відбувся чотири роки тому. Звісно, тоді не було карантинних обмежень, і через це процес організації був простішим. Цього разу, щоб безпечно розмістити в готелі команди та персонал, WePlay Esports орендував на період турніру більш ніж 180 номерів. Готель закрили для відвідування сторонніх осіб.

Команди забезпечили місцями для тренувань, харчуванням та логістикою. У готелі створили безпечну зону – поруч перебували лише ті, хто мав негативний ПЛР-тест. Та частина команди WePlay Esports, яка мала працювати на локації, переїхала жити в готель на повну резервацію, та не залишала його стін ані на день.

Чим завершився WePlay AniMajor – міжнародний турнір із Dota 2

Кімната для гри команди у готелі під час першого етапу турніру WePlay AniMajor. Фото: WePlay Holding

Протягом усього турніру WePlay AniMajor персонал щоденно проходив тестування. Поспілкуватися з командами у готель приїздили лише ведучі – у захисних костюмах і теж лише після тестування на Covid-19. Загалом за час турніру тестування зробили понад 3 тис. разів.

Чим завершився WePlay AniMajor – міжнародний турнір із Dota 2

Антон WarLocK Токарев, керівник відділу кіберспорту WePlay Esports. Фото: WePlay Holding

— Ми як організатори турніру взяли на себе відповідальність за безпеку команд, талантів, співробітників WePlay Esports. Щодня всі учасники процесу – як у готелі, так і ті, що були задіяні на арені, –  проходили тестування.

Ми дуже уважно стежили за дотриманням усіх санітарних норм. Не було жодного випадку захворювання COVID-19 під час турніру. Тож вважаємо, що все пройшло вдало, – розповів керівник відділу кіберспорту WePlay Esports Антон WarLocK Токарев.

На фінал WePlay AniMajor привезли виконавця з Японії – Tokyo Machine

Тематикою турніру обрали аніме. Вона відстежувалася всюди – коментатори були одягнені у спеціальні костюми, всі локації були обладнані в японському стилі.

Навіть на фінал WePlay AniMajor, щоб посилити ефект від японської стилістики турніру, спеціально з Японії привезли популярного діджея Tokyo Machine. Він добре знайомий кіберспортивному ком’юніті, адже його музика використовувалася в комп’ютерних іграх. 

Чим завершився WePlay AniMajor – міжнародний турнір із Dota 2

Діджей Tokyo Machine. Фото: WePlay Holding

Про право проводити Major у медіахолдингу WePlay Esports дізналися за місяць. Короткий проміжок часу не завадив організувати справжнє аніме-шоу та успішно провести змагання світового рівня. 

Вражаючі 10-метрові персонажі з Dota 2 – Monkey King та Juggernaut, як і будиночки в японському стилі, виготовляли спеціально для турніру. А глибина сцени WePlay AniMajor складала 45 метрів. 

Чим завершився WePlay AniMajor – міжнародний турнір із Dota 2

Monkey King і Juggernaut на WePlay AniMajor. Фото: WePlay Holding

Чим завершився WePlay AniMajor – міжнародний турнір із Dota 2

Сцена WePlay AniMajor. Фото: WePlay Holding

Трансляцію турніру вели сімома мовами. Після успіху першої офіційної україномовної студії під час зимового турніру у Буковелі із Dota 2 – WePlay! Bukovel Minor 2020 – команда WePlay Esports ухвалила рішення й надалі сприяти розвитку українського касту.

Тож організували українську студію під час турніру WePlay AniMajor спільно із Федерацією кіберспорту України (UESF). Одним із медіапартнерів українськомовної трансляції виступив сайт Факти ICTV

Чим завершився WePlay AniMajor – міжнародний турнір із Dota 2

Ольга Тищук, керівник департаменту інтернет-проектів ICTV. Фото: ICTV

— Нам хотілось би продовжувати подібну співпрацю, та надалі висвітлювати кіберспорт на наших ресурсах. Ми зацікавлені у підтримці турнірів з більш дорослою чоловічою аудиторією, яка наразі є великою складовою всіх, хто слідкує за подіями на Факти ICTV. Впевнені, вони гідно оцінять нашу ініціативу. 

Не маю сумніву – з кожним роком україномовного контенту ставатиме дедалі більше. І ми віримо, що до популяризації створення національного продукту долучатиметься все більше медіабрендів та компаній, – поділилася керівник департаменту інтернет-проектів ICTV Ольга Тищук.

Чим завершився WePlay AniMajor – міжнародний турнір із Dota 2

Українська студія WePlay AniMajor. Фото: WePlay Holding

Робота української студії під час WePlay AniMajor передусім – сигнал для всієї спільноти. Кількість та якість кіберспортивних трансляцій державною мовою лише зростатиме.

Чим завершився WePlay AniMajor – міжнародний турнір із Dota 2

Українська студія WePlay AniMajor. Фото: WePlay Holding

А рівень підготовки турніру WePlay AniMajor свідчить про те, що WePlay Esports націлена стати лідером індустрії у проведенні турнірів світового масштабу.

Джерело: WePlay Holding

Фото: WePlay Holding

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