Місячний календар 2021 на рік передбачає багато сприятливих та продуктивних днів. За допомогою календаря можна дізнатися не тільки про циклічні зміни фаз Місяця і місячних днів, він також дає рекомендації щодо справ та планів.

Факти ICTV розписали для вас місячний календар на 2021 рік.

Січень 2021

Найбільш сприятливий день у січні – 21-ше, четвер. Цей день найкраще підходить для напруженої роботи, серйозних розмов і ділових зустрічей. Усі сили слід спрямувати на виконання важливих справ. Варто уникати з’ясування відносин з людьми.

Несприятливі дні – 8, 9 та 12 січня. Це не найкращий час для розмов із керівництвом і зміни місця роботи. Відповідно, у ці дні віддайте перевагу пранню, генеральному прибиранню та невеликому ремонту. Небажано в цей період проводити великі грошові операції. Це не найліпший час для побачень і будь-якого спілкування.

Лютий 2021

17, 18 та 25 лютого – найсприятливіші дні у місяці. Це вдалий час для інвестування грошей. Слушний період для зав’язування ділових, дружніх і любовних відносин, спілкування з родичами, початку ремонту в квартирі. Корисно присвятити час улюбленій справі.

Несприятливе – 7 лютого. Цього дня краще присвятити себе підбиттю підсумків про виконану роботу і побудові планів. Це поганий період для інвестування. Варто остерігатися сварок і виявити терплячість до близьких людей. Не рекомендується заводити нові знайомства.

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Березень 2021

Ідеальний час для інвестування грошей – 18 березня. Це хороший день, щоб зав’язати ділові, дружні та любовні стосунки. День сприятливий для спілкування з родичами та початку ремонту в квартирі. Корисно присвятити час улюбленій справі.

Несприятливі дні у березні – 8, 12, 21 та 28. Краще зайнятися маленькими справами і не розвивати активну діяльність. Не рекомендується шукати нових партнерів, спілкуватися з керівництвом та міняти місце роботи. Дні підходять для невеликого прибирання в будинку і дрібних домашніх справ.

Квітень 2021

Найсприятливіші дні – 2 та 14 квітня. Період для любовних стосунків, відновлення розірваних зв’язків, серйозних розмов. У ці дні бажано обмежити спілкування з незнайомими, підозрілими людьми. Це хороший час для виконання обіцянок, віддавання боргів. Найефективніші домашні справи в цей час – прання й вологе прибирання. 16 та 27 квітня – несприятливі дні для побачень, зустрічей та поїздок.

Травень 2021

Травень насичений сприятливими датами – 12, 20, 27, 31. Хороший час, щоб зайнятися спортом або вийти на прогулянку, не варто сидіти вдома. Хороший час для домашніх справ.

Будь-який ризикований захід може стати успішним початком нового напрямку в роботі або особистому житті. Це сприятливі дні для спілкування в компанії. Несприятливі дні – 7 та 9 травня. Це ідеальний час для відпочинку, спілкування з родиною.

Червень 2021

Сприятливі дати у червні – 1-ше, 16-те, 17-те, 23-те, 30-те. Хороші дні для нових починань, колективної роботи, побудови планів на найближче майбутнє. Це вдалий період для розмов із керівництвом, зміни роду діяльності. Чи не найкращий час для операцій з грошима.

Несприятливі дні у травні – 5-те та 6-те. Краще не працювати над складними завданнями. Період підходить лише для нових одноденних проектів. У цей період варто спілкуватися якомога менше, зокрема, з рідними та близькими.

Липень 2021

Найсприятливіші дні у місяці – 15-те, 20-те, 21-ше. Чудовий час для вирішення складних робочих питань, а також для спілкування з протилежною статтю. Нейтральний час для подорожей.

3-го, 6-го, 9-го та 10-го не варто починати нову справу. Не потрібно купувати щось масштабне та брати гроші в борг.

Серпень 2021

Сприятливі дні – 16-те, 18-те й 28-ме. У спілкуванні з людьми краще контролювати свої емоції. У ці дати ви ефективно вирішуватимете важливі справи. 8 серпня – несприятливий день для нових починань.

Вересень 2021

14 та 15 вересня сприятливі для побачень, поїздок та прогулянок. Також слушний час для просування проектів на роботі. Несприятливі дати цього місяця – 3-тє, 6-те та 21-ше. Краще не планувати й не їхати у далеку подорож у ці дні.

Жовтень 2021

Максимально активною роботою можна зайнятися 7, 14 та 27 жовтня. А 1-го, 2-го, 5-го та 31-го краще прибрати вдома та мінімізувати кількість спілкування.

Листопад 2021

У листопаді найбільше сприятливих днів для колективної роботи, спілкування та позитивних емоцій – 10, 11, 17, 18, 24, 25 листопада. Несприятливі дні – 1-ше, 4-те, 29-те та 30-те. У ці дні краще зайнятися рутинною роботою наодинці.

Грудень 2021

У грудні сприятливі 8-ме, 14-те та 15-те. Найліпший час, щоб домовлятися про співпрацю на роботі та відпочити вдома з сім’єю. 3-тє, 19-те, 29-те та 30-те – найнесприятливіші дні в місяці. Упродовж цього періоду остерігайтеся сварок, конфліктів та не заводьте нових знайомств.

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