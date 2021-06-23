День державної служби України – привітання на Viber

23 червня українці відзначають День державного службовця. Це важливе свято для кожного, хто працює в органах державної влади та намагається покращувати нашу країну.

Офіційно відзначати цей день почали у 2003 році, коли другий президент України (1994–2005 рр) Леонід Кучма підписав спеціальний указ.

Таку дату він обрав невипадково, оскільки 23 червня у світі святкують День державної служби Організації Об’єднаних Націй (ООН).

Сьогодні варто привітати працівників міністерств, обласних, районних та міських рад, податкової та митної служб, співробітників поліції та військовослужбовців.

Найкращі привітання з Днем державного службовця – дивіться на Фактах ICTV.

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Вітаю з Днем державного службовця України. Бажаю ніколи не здавати впевнених позицій та завжди нести свою службу успішно і гордо! Ти важлива людина для нашої держави, тому бажаю тобі ще більше мудрості, сили та натхнення!

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З Днем держпрацівника! Бажаю вам високої заробітної плати, лояльних керівників та успіхів у всьому! Нехай ваші плани завжди швидко реалізовуються, а цілі – легко досягаються. Наснаги, терпіння та достатку!

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Бажаємо злагоди вам та натхнення,

Ясного майбутнього та сьогодення,

В роботі комфорту, енергії, миру,

В душі рівноваги та міцної віри.

Всілякі гаразди хай щастю сприяють,

А мужні серця ваші втоми не знають,

Хай вас не торкаються труднощі жодні,

Усіх держслужбовців вітаєм сьогодні!

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Служити віддано і чесно —

Це справа, звісно, непроста.

Хто за державні інтереси —

Зі святом вас, ура! Ура!

Нехай у паперовій справі

Буде поменше тяганини.

Нехай робота йде яскраво,

Хороших буднів без рутини!