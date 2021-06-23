День державної служби України – привітання на Viber

23 червня українці відзначають День державного службовця. Це важливе свято для кожного, хто працює в органах державної влади та намагається покращувати нашу країну.
Офіційно відзначати цей день почали у 2003 році, коли другий президент України (1994–2005 рр) Леонід Кучма підписав спеціальний указ.
Таку дату він обрав невипадково, оскільки 23 червня у світі святкують День державної служби Організації Об’єднаних Націй (ООН).
Сьогодні варто привітати працівників міністерств, обласних, районних та міських рад, податкової та митної служб, співробітників поліції та військовослужбовців.
Найкращі привітання з Днем державного службовця – дивіться на Фактах ICTV.
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Вітаю з Днем державного службовця України. Бажаю ніколи не здавати впевнених позицій та завжди нести свою службу успішно і гордо! Ти важлива людина для нашої держави, тому бажаю тобі ще більше мудрості, сили та натхнення!
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З Днем держпрацівника! Бажаю вам високої заробітної плати, лояльних керівників та успіхів у всьому! Нехай ваші плани завжди швидко реалізовуються, а цілі – легко досягаються. Наснаги, терпіння та достатку!
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Бажаємо злагоди вам та натхнення,
Ясного майбутнього та сьогодення,
В роботі комфорту, енергії, миру,
В душі рівноваги та міцної віри.
Всілякі гаразди хай щастю сприяють,
А мужні серця ваші втоми не знають,
Хай вас не торкаються труднощі жодні,
Усіх держслужбовців вітаєм сьогодні!
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Служити віддано і чесно —
Це справа, звісно, непроста.
Хто за державні інтереси —
Зі святом вас, ура! Ура!
Нехай у паперовій справі
Буде поменше тяганини.
Нехай робота йде яскраво,
Хороших буднів без рутини!