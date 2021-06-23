День державного службовця 2021 в Україні: привітання в листівках

Сьогодні, 23 червня, в Україні відзначають День державного службовця. Вперше цю дату почали святкувати в 2003 році, після того, як другий президент України Леонід Кучма підписав відповідний указ.

Вибір дати приурочений до Дня державної служби Організації Об’єднаних Націй (ООН).

У цей день прийнято вітати тих, хто працює та виконує обов’язки на державній службі – військовослужбовців, співробітників поліції, митної та податкової служби, а також працівників міністерств, обласних, міських і районних рад. Співробітникам, які найбільше відзначилися, вручаються урядові грамоти, нагороди, премії або пам’ятні подарунки.

День державного службовця не є офіційним неробочим днем, тільки якщо не випадає на суботу або неділю. У 2021 році свято припало на середу.

Факти ICTV підготували привітання в листівках із Днем державного службовця.

Найближчим часом українці також відзначать День молоді – 27 червня та День Конституції України – 28 червня, який в 2021 році випадає на понеділок і є офіційним вихідним.

У липні додаткових неробочих днів не буде.