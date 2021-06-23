Попит на електрокари зросте до 2033 року: експерти назвали причину

Світовий продаж електромобілів може перевищити за обсягом продаж звичайних авто до 2033 року. Зокрема, цьому посприяє посилене регулювання і зростаючий інтерес до екологічних видів транспорту.

Про це свідчать дані дослідження Ernst&Young LLP.

За прогнозами експертів, продаж електромобілів перевищить продаж автомобілів, які використовують викопні види палива на найбільших світових авторинках у Європі, Китаї та США.

Так, до 2045 року на частку продаж традиційних автомобілів випаде менше 1% світового авторинку.

Жорсткі заходи влади для боротьби зі змінами клімату стимулюють зростання попиту в Європі і Китаї до еко-транспорту.

Як вважає EY, ЄС стане лідером переходу на електромобілі.

Згідно з прогнозом, продаж цих видів автомобілів перевершать всі інші до 2028 року.

Водночас, як прогнозують експерти, у Китаї це станеться в 2033 році, а в США – в 2036-му.

Між тим Штати відстають за темпами переходу на електромобілі у зв’язку з пом’якшенням регулювання в період, коли президентом країни був Дональд Трамп.

Натомість чинний глава Білого дому Джо Байден приєднався до Паризької кліматичної угоди, де і запропонував виділити $174 млрд на прискорення переходу на електромобілі.

– Ми вважаємо умови регулювання, створені адміністрацією Байдена, великим внеском, оскільки у нього масштабна мета, – зауважив представник EY Ренді Міллер.

Окрім того, збільшенню попиту посприяє і зростаючий інтерес до електромобілів з боку споживачів.