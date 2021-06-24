Гороскоп на повний місяць у Козерогу, 24 червня 2021, для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на період повного Місяця 24 червня 2021 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Повний Місяць у Козерогу 24 червня о 21.40 за київським часом.

Під час Місяця у повні енергія спадає. До цього моменту все, що ви почали під час молодика, досягає максимального розвитку.

Місяць відповідає за життєві потреби, інстинкти та емоції, тому ці напрямки посилюються. Ба більше, цей повний Місяць для багатьох ознаменується змінами до кращого життя. Хоча представники знаків зодіаку Овен, Рак, Терези й Козеріг відчують опір під час виконання важливих справ.

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Місяць у Козерогу характеризується стриманістю, мінімальною емоційністю. Також у цей час активізується логічне мислення.

Це сприятливий період, щоб завершити якісь процеси і перейти на новий рівень. У вас з’явиться потреба в міцній опорі. Крім того, цілеспрямованість у цей час буде на висоті.

У цей період краще зосередитися і працювати на тими справами і цілями, які давно запланували.

Ви зможете направити свою енергію в правильне русло. Діяльність у цей час обіцяє бути ефективною. Також у вас вийде проявити свої здібності, таланти та лідерські якості. Крім того, можете йти на сміливі вчинки, про які давно думали.

Повний Місяць у Козерогу може допомогти людям знайти своє призначення в житті та зміцнити родинні зв’язки. Однак для цього потрібно врівноважити зовнішнє і внутрішнє, соціальні та особисті інтереси.

Теми батьків, дому і роботи завжди переплітаються та впливають одна на одну. А в цей повний Місяць – виходять на перший план.

У період повні багатьом людям доведеться ухвалювати важливі рішення, що стосуються дому та сім’ї. Варто приготуватися до ситуацій, коли потрібно врегулювати стосунки із представниками старшого покоління.

Професійні завдання можна вирішити благополучно, тому що Місяць у Козерогу наділяє всіх стриманістю і відповідальністю.