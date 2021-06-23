Спекотна погода в Україні утримається до кінця поточного тижня. Починаючи з суботи, 26 червня, на територію країни з Атлантики зайдуть прохолодні повітряні маси, прогнозують в Укргідрометцентрі.

Синоптик Наталка Діденко уточнює, що атмосферний фронт із Західної Європи принесе в Україну більше дощів і невелике послаблення спеки.

Водночас, за її словами, це не стосується східних регіонів, а також Дніпропетровської та Запорізької областей.

На четвер, 24 червня, Діденко прогнозує у більшості областей +29 +33 градуси, місцями до +35.

Короткочасні дощі ймовірні на Заході, Півдні, а також у Житомирській та Вінницькій областях. Проте переважатиме суха погода.

– У Києві завтра +32 +34 градуси, переважно сухо та сонячно, хіба що ввечері набіжать якісь хмарки і десь трохи капне. Але нічого серйозного, – підсумувала синоптик.

За даними Укргідрометцентру, у вівторок, 22 червня, максимальну денну температуру в Україні зафіксували в Луганській, Харківській та Чернігівській областях. Тут повітря прогрілось до +35 +36 градусів.