Топ-5 порад, як вберегти телефон та персональні дані від шахраїв

Одним із найпоширеніших і найнебезпечніших явищ у всьому світі є викрадення мобільних телефонів. Разом із смартфоном шахраї заволодівають особистими контактами, фото, відео та персональними даними, і навіть можуть мати доступ до банківських рахунків.

Факти ICTV дізнались, як вберегти телефон від грабіжників, та що робити, якщо його все-таки вкрали.

Як зауважив експерт Павло Бєлоусов, у разі викрадення телефона можна активувати функцію віддаленого пошуку та знищення даних на смартфоні.

За допомогою віддаленого пошуку можна подивитися, де був телефон останнім часом або де знаходиться зараз.

Також експерт пояснив, які засоби захисту є надійнішими, а які – навпаки.

– Графічний ключ – це найгірший засіб захисту. Його використовують 80% людей. Є 12 найпопулярніших ключів, відповідно і 12 спроб – пояснює Павло.

Водночас пінкод, за його словами, має бути довгий із вмістом літер, цифр та знаків.

Натомість біометричні засоби зручно використовувати в громадських місцях, тому що цей код підглянути неможливо, і відбиток пальця теж неможливо зробити.

Однак Бєлоусов зазначив, що на смартфонах деякі функції варто доналаштувати.

– Потрібно, щоб вміст повідомлення не відображався на заблокованому екрані. Якщо шахрай захоче авторизуватися у мобільному банкінгу, і зміст повідомлення відображається на заблокованому екрані, то йому код розблокування навіть не треба. Він побачив СМС, ввів код і авторизувався, – пояснив експерт.

Водночас у Нацполіції радять для захисту соцмереж використовувати складні паролі та двофакторну автентифікацію.

Щоб уберегтись від віддалленої заміни SIM-картки, необхідно відключити у оператора таку функцію або ж перейти на контракте обслуговування.

Як запобігти крадіжці телефону:

телефон повинен завжди знаходитися поруч;

у багатолюдних місцях необхідно переконатися, що смартфон у надійному місці;

користуватися сейфом чи іншими послугами із зберігання у громадських місцях.

Якщо телефон вкрали, необхідно викликати поліцію та написати відповідну заяву до правоохоронців.

У заяві потрібно вказати IMEI (ідентифікатор телефону) та номер SIM-картки.

Також потрібно заблокувати якнайшвидше усі банківські картки, прив’язані до телефона.