У четвер, 24 червня, православні християни по всьому світі відзначають день Іоанна Хрестителя, якого в народі називають Предтечею.
Цей праведник хрестив Ісуса Христа в священній річці Йордан.
Згідно з легендою за це він був обезголовлений царем Іродом, а в 1099 року на його честь було засновано Орден госпітальєрів імені святого Іоанна Єрусалимського.
24 червня, яке сьогодні свято
У Шотландії в цей день щорічно святкується День незалежності. У цей день в 1314 році шотландський король Роберт Брюс розбив армію короля Едуарда II, повернувши своїй країні незалежність в битві при Баннокберне.
Крім того, в Перу, на території якого в давнину розташовувалася столиця Імперії Інків, святкується день індіанців.
Це свято було засноване, щоб зберегти культуру та традиції стародавнього народу.
Народні прикмети на 24 червня
- Якщо з самого ранку спекотна погода – ввечері буде дощ;
- якщо ніч на 24 червня тепла – буде добрий врожай;
- сильний туман в цей день – до грибної осені;
- якщо з ранку пахне свіжою травою – увечері буде дощ;
Що не можна робити 24 червня
- У цей день не можна збирати ніяких рослин, навіть цілющі трави – інакше можна накликати біду на свою сім’ю;
- не можна халатно ставитися до роботи, інакше вас спіткає жорстоке покарання;
- не можна без праці витрачати гроші і брати в борг без крайньої необхідності – інакше весь залишок року проведете в бідності;
- не можна ревнувати – інакше щастя покине ваш будинок.
- не можна слухати розповіді про чужі хворобах – інакше вони можуть перейти до вас.
День ангела 24 червня
24 червня іменини святкують: Іван, Марія, Варфоломій та Єфрем.