У четвер, 24 червня, православні християни по всьому світі відзначають день Іоанна Хрестителя, якого в народі називають Предтечею.

Цей праведник хрестив Ісуса Христа в священній річці Йордан.

Згідно з легендою за це він був обезголовлений царем Іродом, а в 1099 року на його честь було засновано Орден госпітальєрів імені святого Іоанна Єрусалимського.

24 червня, яке сьогодні свято

У Шотландії в цей день щорічно святкується День незалежності. У цей день в 1314 році шотландський король Роберт Брюс розбив армію короля Едуарда II, повернувши своїй країні незалежність в битві при Баннокберне.

Крім того, в Перу, на території якого в давнину розташовувалася столиця Імперії Інків, святкується день індіанців.

Це свято було засноване, щоб зберегти культуру та традиції стародавнього народу.

Народні прикмети на 24 червня

Якщо з самого ранку спекотна погода – ввечері буде дощ;

якщо ніч на 24 червня тепла – буде добрий врожай;

сильний туман в цей день – до грибної осені;

якщо з ранку пахне свіжою травою – увечері буде дощ;

Що не можна робити 24 червня

У цей день не можна збирати ніяких рослин, навіть цілющі трави – інакше можна накликати біду на свою сім’ю;

не можна халатно ставитися до роботи, інакше вас спіткає жорстоке покарання;

не можна без праці витрачати гроші і брати в борг без крайньої необхідності – інакше весь залишок року проведете в бідності;

не можна ревнувати – інакше щастя покине ваш будинок.

не можна слухати розповіді про чужі хворобах – інакше вони можуть перейти до вас.

День ангела 24 червня

24 червня іменини святкують: Іван, Марія, Варфоломій та Єфрем.