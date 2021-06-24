Microsoft презентувала Windows 11

24 червня компанія Microsoft презентувала нову операційну систему Windows 11.

Windows 11 отримала значні зміни в інтерфейсі – нове меню Пуск, панель задач по центру, повернулося вікно пошуку, з’явилося угруповання вікон та приріст продуктивності. Також є нові додатки, один із яких замінить звичний всім Skype. До всього іншого, операційна система отримала єдиний дизайн.

У Windows 11 шість версій – домашня, домашня одномовна, професійна, для освітніх установ, професійна для освітніх установ і професійна для робочих станцій.

Microsoft вдалося здивувати.

Відрізняється від того, що показали на фотографіях, які злили в мережу.

Кортить спробувати її в роботі. – Пишуть користувачі в коментарях під трансляцією.

Дату релізу Microsoft поки не оголосили.

Microsoft презентувала нову операційну систему Windows 11 / 3 фотографии

Раніше, 16 червня, в мережу потрапили скріншоти, на яких видно, які зміни будуть у Windows 11. На YouTube-каналі Windows Central підтвердили, що це справжня збірка очікуваної ОС. Також редактор The Verge Том Уоррен у Twitter продемонстрував роботу Windows 11 і звук включення ОС.