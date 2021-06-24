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Факти / Lifestyle
Каріна Зуєва |

Microsoft презентувала нову операційну систему Windows 11

Microsoft презентувала нову операційну систему Windows 11

24 червня компанія Microsoft презентувала нову операційну систему Windows 11.

Windows 11 отримала значні зміни в інтерфейсі – нове меню Пуск, панель задач по центру, повернулося вікно пошуку, з’явилося угруповання вікон та приріст продуктивності. Також є нові додатки, один із яких замінить звичний всім Skype. До всього іншого, операційна система отримала єдиний дизайн.

У Windows 11 шість версій – домашня, домашня одномовна, професійна, для освітніх установ, професійна для освітніх установ і професійна для робочих станцій.

  • Microsoft вдалося здивувати.
  • Відрізняється від того, що показали на фотографіях, які злили в мережу.
  • Кортить спробувати її в роботі. – Пишуть користувачі в коментарях під трансляцією.

Дату релізу Microsoft поки не оголосили.

Microsoft презентувала Windows 11
Microsoft презентувала Windows 11
Microsoft презентувала Windows 11
Microsoft презентувала Windows 11
Microsoft презентувала Windows 11
Microsoft презентувала Windows 11
Microsoft презентувала нову операційну систему Windows 11 / 3 фотографии

Раніше, 16 червня, в мережу потрапили скріншоти, на яких видно, які зміни будуть у Windows 11. На YouTube-каналі Windows Central підтвердили, що це справжня збірка очікуваної ОС. Також редактор The Verge Том Уоррен у Twitter продемонстрував роботу Windows 11 і звук включення ОС.

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Фото: Depositphotos

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