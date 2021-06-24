28 червня українці відзначатимуть День Конституції – одне з найважливіших свят української державності та незалежності.

Конституція – це документ, який є основним законом країни і регулює усі правові процеси. Конституція незалежної України була прийнята 28 червня 1996 року.

Відтоді цей день є офіційним святом і відзначається на державному рівні, відповідно є вихідним днем.

У 2021 році 28 червня припадає на понеділок, отже українці матимуть три вихідні дні поспіль – 26, 27 та 28 число.

Неофіційні свята в червні

Крім державних, в Україні існує безліч неофіційних свят, які хоч і не є вихідними, але можуть бути важливими для наших рідних та близьких.

У червні це День журналіста, Міжнародний день друзів, День митної служби України та безліч інших професійних свят.

Щоб не пропустити жодне з них, дивіться календар неофіційних свят на 2021 рік від Фактів ICTV.