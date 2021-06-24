Головна перепустка для відпочинку на морі 2021 зовсім не ваш паспорт чи авіаквитки, а негативний тест на коронавірус. Це ніби віза, яка відкриває двері до вашого літнього відпочинку.

Вартість одного ПЛР тесту на Covid стартує від 750 грн. Із ним вирушаємо до Кіпру. Одразу після виходу з літака вас попросять зробити ще один тест, прямо в аеропорту, коштує 30 євро. На руках також має бути спеціальна електронна форма, яку ви заповнюєте за день до вильоту.

Ціни на тури до Кіпру цього літа не зросли.

Від 620 євро на двох. Це тризірковий готель зі сніданком, перельотом, трансфером і страховкою, – турфірма.

Величезна вілла на морі для 8 осіб, три поверхи, стільки ж ванних кімнат і ще більше спалень. На даху величезний оглядовий майданчик. Це коштуватиме від 150 до 400 євро за день в залежності від сезону.

Дешевше хіба що Туреччина. Усього дві години і ви на прекрасному узбережжі Середземного моря.

На сім’ю з двох осіб у Туреччині, це десь 1000 євро, – турфірма.

Це за тиждень у п’ятизірковому готелі за системою аll inclusive. Четвірка і трійка обійдуться ще дешевше. Тут можна знайти тури менше ніж за 600 євро на двох.

ПЛР-тести доведеться робити перед вильотом в цю країну. Це плюс 30 євро до вартості вашої поїздки на людину.

За популярністю відпочинку на морі в 2021 році серед українців, на п’яти Туреччині наступає Єгипет. Ті самі пляжі, пальми. Проте вже кришталево чисте червоне море, і неймовірна спека під сорок градусів за Цельсієм.

Саме через спеку, влітку сезон тут йде на спад. А з ним і вартість турів.

Єгипет зараз знизив ціни, зараз можна полетіти десь за 600 доларів. Буває і менше, на двох. В принципі 5 зірковий готель. Але знову ж таки, єгипетські п’ятірки дуже умовні.

Також популярні напрямки – Чорногорія (650 евро) та Албанія ( апартаменти від 20-25 евро).