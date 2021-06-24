В Японії дослідники знайшли рештки людини, на яку напала акула у внутрішньому морі Сето Японського архіпелагу приблизно 3 тис. років тому.

Вивчивши людські кістки, науковці запевнили, що вони належать “найстарішій” жертві морського хижака із коли-небудь знайдених.

За їхніми даними, на скелеті було близько 800 ран. Та жодна із них не показувала ознак загоєння.

Тож, як наголошують дослідники, це свідчить про те, що зіткнення було фатальним.

Рештки розкопали ще на початку ХХ століття на археологічній ділянці Цукумі неподалік від моря.

Однак тоді дослідники не могли пояснити травм цієї людини і зупинили вивчення об’єкта.

Згодом британські археологи з Оксфордського університету, які досліджували насильство в доісторичній Японії, заново почали вивчати кістки.

– Травми в основному були нанесені на руки, ноги, передню частину грудей і живота. Із переліку, що могло це спровокувати, виключили людський конфлікт і більш часто згадуваних тварин-хижаків, – пояснили археологи.

Зокрема, травми на кістках людини були гострими і вигнутими.

У людини були відсутні ліва рука і права нога, а ліва нога була поміщена поверх тіла в перевернутому положенні.

За словами археологів, з огляду на травми, він очевидно став жертвою акули. Хоч такі напади – рідкісні явища в археологічних записах.

– Ця людина цілком могла ловити рибу з товаришами. І, судячи з розподілу слідів зубів, імовірною причиною цього стала тигрова або біла акула, – зазначили вчені.

Як з’ясували, загиблий чоловік був середнього віку і жив приблизно з 1370 до 1010 року до нашої ери.

Рештки чоловіка виявили незабаром після нападу акули і поховали на кладовищі його народу.

Вчені припускають, що чоловік помер досить швидко. Із огляду на кількість укусів, що дійшли до його кісток, стегнові артерії могли б бути розірвані моментально.

Джерело: Sciencealert

Фото: Kyoto University