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Факти / Lifestyle
Андрій Жигайло |

Яке свято 25 червня

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На 25 червня припадає чимало цікавих свят. Факти ICTV підготували добірку найважливіших свят на 25 червня, а також прикмети та заборони на цей день.

25 червня – яке сьогодні свято

У п’ятницю, 25 червня, відзначають День дружби та єднання слов’ян. Це свято має на меті об’єднати слов’ян з усього світу.

25 червня в Україні свято працівників митниці – День митної служби України. Православні віряни у цей день вшановують пам’ять преподобного Онуфрія Великого.

Також 25 червня відзначають День моряка, це свято було проголошено Організацією об’єднаних націй, Всесвітній день вітиліго (захворювання шкіри) та День кольорового ТБ.

Прикмети на 25 червня

  • Якщо вранці багато роси – чекай гарного урожаю;
  • Білки стрибають на деревах – рік буде багатим на опади.
  • Гуси та качки пірнають чи б’ють крилами по воді – скоро пройде гроза.

Що не можна робити 25 червня

  • Лягати спати раніше півночі – задумані плани не реалізуються.
  • Вагітним жінкам не варто давати стороннім людям гладити живіт – дитина виросте занадто довірливою.
  • Не потрібно перебувати довго під сонцем та носити темний одяг.
  • Ворожити.
  • Проводити заручини чи одруження.
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Іменини 25 червня

Іменини 25 червня святкують Анастасія, Аркадій, Арсеній, Орест та Євгеній.

Фото: Depositphotos

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