День моряка 2021 в Україні: привітання в листівках

Сьогодні, 25 червня, відзначають міжнародний День моряка. Це професійне свято мореплавця.

Відзначати День моряка почали відносно нещодавно – в 2010 році, в 2021 році святу виповнюється 11 років.

Професія моряка нелегка, тому люди по всьому світу висловлюють їм подяку за внесок у світову економіку, міжнародну торгівлю та розвиток суспільства.

Ця дата в більшій мірі присвячена морякам торгового флоту.

Якщо у вас у родині або оточенні є мореплавці, то не забудьте їх привітати з професійним святом. Факти ICTV підготували добірку привітань з Днем моряка в листівках.