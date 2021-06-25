Щорічно в Україні 25 червня відзначається День митника. Це важлива професія у сучасному суспільстві, оскільки митна служба відіграє велику роль у забезпеченні єдності і цілісності території нашої держави.

Офіційно в Україні День митника почали відзначати у 1992 році, коли перший президент України Леонід Кравчук підписав спеціальний указ.

Сьогодні варто привітати всіх працівників митної служби, та потішити їх листівкою.

Найкращі привітання з Днем митника – дивіться на Фактах ICTV.

Також 25 червня в Україні відзначають міжнародний День моряка. Це свято стало офіційним лише у 2010 році.

Професія моряка нелегка, тому люди по всьому світу висловлюють їм подяку за внесок у світову економіку, міжнародну торгівлю та розвиток суспільства.