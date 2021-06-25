Погода на 26 червня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

26 червня на всій території України буде сильна спека. Зокрема температура повітря переважно триматиметься на рівні до +34 градусів.

Синоптики радять українцям запастися прохолодною водою, а також закликають носити головний убір та за можливості залишатися у тіні, щоб уникнути сонячного удару.

У центральних, північних та західних регіонах може бути дощ з грозою. За даними Укргідрометцентру, опади можуть продовжитися вночі.

26 червня вдень на півдні температура від +29 до +31, на сході від +33 до +35, у центрі від +32 до +34, на півночі від +32 до +34, на заході від +27 до +30. У Києві вдень паритиме, а також можливий дощ, температура від +32 до +34.

Вночі в західних, центральних, північних областях продовжаться опади. Температура на півдні від +19 до +21, на сході від +19 до +21, у центрі від +19 до +21, на півночі від +19 до +21, на заході від +16 до +21. У Києві вночі – погода без опадів, температура від +19 до +21.