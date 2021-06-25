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Факти / Lifestyle
Каріна Зуєва |

Telegram запустив групові відеодзвінки

Телеграм

В оновленій версії Telegram з’явилися групові відеодзвінки, трансляція екрану в голосових чатах, а також поліпшена функція шумозаглушення.

Тепер голосовий чат у будь-якій групі Telegram можна перетворити у відеоконференцію. Достатньо того, щоб один із учасників натиснув на значок камери. Також є можливість закріпити на екрані одного з учасників відео, щоб воно постійно не перемикалося на інших.

Telegram додав групові відеодзвінки та трансляцію екрану

Поки режим відеоконференції доступний одночасно 30 учасникам, але розробники обіцяють, що кількість із часом збільшиться. Варто зазначити, що відеодзвінки можна проводити не тільки з телефону, адже вони також оптимізовані для великих екранів.

Telegram додав групові відеодзвінки та трансляцію екрану

Також тепер можна проводити трансляцію екрану, наприклад, якщо ви щось хочете показати іншим учасникам.

Telegram додав групові відеодзвінки та трансляцію екрану

В оновленій версії Telegram покращено шумозаглушення, яке при необхідності можна відключити в налаштуваннях.

На офіційній сторінці Telegram також повідомили, що в новій версії додали анімовані фони чатів і анімацію при відправці повідомлень.

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Джерело: Telegram

Фото: Depositphotos

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