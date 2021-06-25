У Steam розпочався літній розпродаж

В ігровому магазині Steam стартував літній розпродаж. Тепер геймери можуть поповнити свої бібліотеки, адже знижки отримали безліч ігор.

Розпродаж триватиме з 24 червня по 8 липня. Ціни зменшилися на 17-85%.

Серед ігор, які отримали знижки – Cyberpunk 2077, Star Wars, Titans, the Hunter, Death Stranding, Mass Effect Legendary Edition і інші.

Серед цікавих пропозицій:

Darkest Dungeon – 32 грн (знижка 80%);

Visage – 278 грн (знижка 35%);

Resident Evil 3 – 494 грн (знижка 67%);

Dark Soul II – 135 грн (знижка 75%);

Heroes of Hammerwatch – 79 грн (знижка 60%);

Metro Exodus – 202 грн (знижка 70%);

ARK: Survival Evolved – 125 грн (знижка 67%);

Cloudpunk – 84 грн (знижка 50%);

Beyond – 161 грн (знижка 50%);

Surviving Mars – 94 грн (знижка 75%).

Жанри ігор, які увійшли в літній розпродаж: