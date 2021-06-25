У Steam розпочався літній розпродаж

В ігровому магазині Steam стартував літній розпродаж. Тепер геймери можуть поповнити свої бібліотеки, адже знижки отримали безліч ігор.
Розпродаж триватиме з 24 червня по 8 липня. Ціни зменшилися на 17-85%.
Серед ігор, які отримали знижки – Cyberpunk 2077, Star Wars, Titans, the Hunter, Death Stranding, Mass Effect Legendary Edition і інші.
Серед цікавих пропозицій:
- Darkest Dungeon – 32 грн (знижка 80%);
- Visage – 278 грн (знижка 35%);
- Resident Evil 3 – 494 грн (знижка 67%);
- Dark Soul II – 135 грн (знижка 75%);
- Heroes of Hammerwatch – 79 грн (знижка 60%);
- Metro Exodus – 202 грн (знижка 70%);
- ARK: Survival Evolved – 125 грн (знижка 67%);
- Cloudpunk – 84 грн (знижка 50%);
- Beyond – 161 грн (знижка 50%);
- Surviving Mars – 94 грн (знижка 75%).
Жанри ігор, які увійшли в літній розпродаж:
- аніме;
- стрілялки;
- хоррор;
- рольові;
- наукова фантастика;
- стратегії;
- гонки та спорт;
- детективи;
- симулятори;
- пригоди;
- космос;
- виживання тощо.