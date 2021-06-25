У всьому світі 26 червня святкують Міжнародний день боротьби з наркотиками.
Це свято було засновано Генасамблеєю ООН в 1987 році за рекомендацією Міжнародної конференції з боротьби із зловживанням наркотичних засобів та їхнього незаконного обігу.
26 червня – яке сьогодні свято
Також відзначається Міжнародний день на підтримку жертв тортур, встановлений Генасамблеєю в 1997 році для викорінення жорстоких, нелюдських дій, що принижують гідність людини.
А православні християни вшановують пам’ять святої мучениці Акилини, яку було страчено в 12 років за те, що вона намагалася наставити своїх подруг на шлях істинний.
Прикмети на 26 червня
- Якщо земля прогрілася та жито зацвіло – треба сіяти гречку.
- Якщо працювати погано – урожай гречки буде поганим.
- Якщо комах багато – буде хороша та суха погода.
- Якщо з самого ранку бджоли навколо квіток літають – день буде хорошим.
- Якщо павук на заході сидить у своєму павутинні – буде суха погода.
Що не можна робити 26 червня
- Сваритися і погано говорити про когось.
- Ходити до лісу або посадки.
- Відмовляти людям, які хочуть прийти в гості.
Іменини 26 червня
Акуліна, Олександр, Олексій, Андрій, Ганна, Антоніна, Данило, Дмитро, Іван та Пелагея.