Синоптики Укргідрометцентру попереджають про складні погодні умови у вихідні – 26 та 27 червня.

Зокрема, у суботу на Заході, а вдень на Півночі та Півдні країни очікуються сильні зливи з грозами, град та шквали до 15-20 м/с.

Наступного дня, у неділю, така погода спостерігатиметься практично на всій території України. Це відповідає І рівню небезпеки (жовтий).

Через сильні опади впродовж 26-27 червня на річках Карпатського регіону очікується підйом рівнів води на 0,3-1,3 м, проте без негативних наслідків.

Окрім того, можливе пiдтоплення понижених мiсць, а в гiрських районах iснує загроза сходу селевих потоків.

Раніше синоптики прогнозували, що у вихідні спека в Україні трохи спаде, оскільки на територію країни з Атлантики зайдуть прохолодні повітряні маси.

Проте це не стосується східних регіонів, а також Дніпропетровської та Запорізької областей.