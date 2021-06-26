День ангела Анни святкують 26 червня. Це ім’я має давньоєврейське походження та означає благодать, милість Божа.

За іншими тлумаченням воно може також означати хороша, мила, симпатична, добра. А ще це ім’я – одне з найпоширеніших в Європі та одне з найбільш шанованих у християнстві.

Анна – весела дівчина, яка знає собі ціну. Дівчата з таким ім’ям притягують до себе увагу як серед чоловіків, так і жінок, оскільки вони дуже красиві.

Факти ICTV підготували привітання у віршах, СМС та листівках з днем ангела Анни.

Привітання з днем ангела Анни у листівках

Привітання з днем ангела Анни у віршах і СМС

Я тебе вітаю, мила Анно,

Бо ангел твій святкує іменини,

Від рідних я бажаю радості й тепла,

щоб доля ніжно цілувала щогодини!

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Ганнусю хочу привітати,

Здоров’я, щастя побажати,

щоб мрії здійснились твої,

А ще безхмарних, теплих днів!

***

У День ангела Ганнусі бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

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З Днем ангела святої Анни

Прийми мої сердечні привітання,

Хай покровителька твоя з небес,

Благословить душі та тіла процвітання!