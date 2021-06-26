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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

День ангела Анни: яскраві листівки та привітання

День ангела Анни: яскраві листівки та привітання

День ангела Анни святкують 26 червня. Це ім’я має давньоєврейське походження та означає благодать, милість Божа.

За іншими тлумаченням воно може також означати хороша, мила, симпатична, добра. А ще це ім’я – одне з найпоширеніших в Європі та одне з найбільш шанованих у християнстві.

Анна – весела дівчина, яка знає собі ціну. Дівчата з таким ім’ям притягують до себе увагу як серед чоловіків, так і жінок, оскільки вони дуже красиві.

Факти ICTV підготували привітання у віршах, СМС та листівках з днем ангела Анни.

Привітання з днем ангела Анни у листівках

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Привітання з днем ангела Анни у віршах і СМС

Я тебе вітаю, мила Анно,

Бо ангел твій святкує іменини,

Від рідних я бажаю радості й тепла,

щоб доля ніжно цілувала щогодини!

***

Ганнусю хочу привітати,

Здоров’я, щастя побажати,

щоб мрії здійснились твої,

А ще безхмарних, теплих днів!

***

У День ангела Ганнусі бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

***

З Днем ангела святої Анни

Прийми мої сердечні привітання,

Хай покровителька твоя з небес,

Благословить душі та тіла процвітання!

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Фото: Pexels

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