День ангела Анни святкують 26 червня. Це ім’я має давньоєврейське походження та означає благодать, милість Божа.
За іншими тлумаченням воно може також означати хороша, мила, симпатична, добра. А ще це ім’я – одне з найпоширеніших в Європі та одне з найбільш шанованих у християнстві.
Анна – весела дівчина, яка знає собі ціну. Дівчата з таким ім’ям притягують до себе увагу як серед чоловіків, так і жінок, оскільки вони дуже красиві.
Факти ICTV підготували привітання у віршах, СМС та листівках з днем ангела Анни.
Привітання з днем ангела Анни у листівках
Привітання з днем ангела Анни у віршах і СМС
Я тебе вітаю, мила Анно,
Бо ангел твій святкує іменини,
Від рідних я бажаю радості й тепла,
щоб доля ніжно цілувала щогодини!
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Ганнусю хочу привітати,
Здоров’я, щастя побажати,
щоб мрії здійснились твої,
А ще безхмарних, теплих днів!
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У День ангела Ганнусі бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
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З Днем ангела святої Анни
Прийми мої сердечні привітання,
Хай покровителька твоя з небес,
Благословить душі та тіла процвітання!