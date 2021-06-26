Спекотна погода небезпечна не тільки для людей, а й для тварин. Наше завдання – допомогти чотирилапим друзям пережити спеку.

Як допомогти тваринам у спеку – читайте на Фактах ICTV.

Найбільше часу домашній улюбленець проводить вдома, тому якщо у вас встановлений кондиціонер, то не забувайте його вмикати. Найголовніше – оптимальна температура, за якої чотирилапий друг не застудиться. Миска з охолодженою водою завжди повинна бути в доступі, не забувайте її перевіряти.

Справитися зі спекою тварині допоможе звичайний рушник, змочений холодною водою чи охолоджуючий килимок, придбаний в зоомагазині.

Якщо ваша собака або кіт занадто пухнасті, їм допоможе коротка стрижка. Однак голити їх не варто, оскільки шерсть захищає від сонячних опіків.

Скоротіть час прогулянок на вулиці. І не виходьте в спеку, краще робіть це рано-вранці або після 18.00. Якщо з якихось причин такий час не підходить, то прогулюйтеся з твариною по траві – асфальт і тротуари сильно нагріваються.

Якщо ви вирішили відправитися в поїздку разом зі своїм улюбленцем, то в жодному разі не залишайте його в замкнутій автівці. Також візьміть із собою рушник і заморожену пляшку з водою, щоб їх можна було покласти біля тварини. Не забувайте періодично пропонувати їй пити.

Якщо ви помітили, що ваш улюбленець себе дивно поводить – рясне виділення слини, дуже млявий або неспокійний і інше, тоді необхідно надати першу допомогу.

Перемістіть чотирилапого в прохолодне місце, запропонуйте попити, на задню частину шиї, під пахви і в області паху покладіть змочений рушник, збризніть водою вуха і лапи. Після – зверніться до ветеринара.