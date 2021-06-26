27 червня відзначається День молоді України, який випадає на останню неділю місяця.
Це свято було засновано у 1994 році, коли молодіжні об’єднання та організації висунули відповідну ініціативу.
27 червня – яке сьогодні свято
Також у всьому світі святкується День рибальства, встановлений у 1985 році Міжнародною конференцією з регулювання та розвитку цієї галузі.
Крім того, відзначається День малого та середнього бізнесу, встановлений у 2017 році Генеральною Асамблеєю ООН. Привітання отримують співробітники малих та середніх підприємств, що є основою економіки більшості країн світу.
Більш того, православні вшановують пам’ять пророка Єлисея та святителя Мефодія.
Прикмети на 27 червня
- Якщо вітер північно-західний дме – до дощу та негоди;
- якщо вітер дме зі сходу – будуть хвороби та негаразди;
- якщо погода похмура – протягом семи днів потрібно чекати дощу;
- якщо качки не крякають – до грози;
- якщо тепла погода – до продуктивного тижня;
- якщо бабки голосно стрекочуть – до негоди;
- якщо багато мошок та комарів – до хорошого врожаю ягід та грибів.
Що не можна робити 27 червня
- Лаятися, кричати та сваритися, інакше можна накликати на себе та родичів лихо;
- прибирати та займатися важкою працею;
- підстригатися та ходити до перукарні.
Іменини 27 червня
День янгола відзначають: Олександр, Володимир, Георгій, Йосип, Микола, Павло.