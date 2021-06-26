27 червня відзначається День молоді України, який випадає на останню неділю місяця.

Це свято було засновано у 1994 році, коли молодіжні об’єднання та організації висунули відповідну ініціативу.

27 червня – яке сьогодні свято

Також у всьому світі святкується День рибальства, встановлений у 1985 році Міжнародною конференцією з регулювання та розвитку цієї галузі.

Крім того, відзначається День малого та середнього бізнесу, встановлений у 2017 році Генеральною Асамблеєю ООН. Привітання отримують співробітники малих та середніх підприємств, що є основою економіки більшості країн світу.

Більш того, православні вшановують пам’ять пророка Єлисея та святителя Мефодія.

Прикмети на 27 червня

Якщо вітер північно-західний дме – до дощу та негоди;

якщо вітер дме зі сходу – будуть хвороби та негаразди;

якщо погода похмура – протягом семи днів потрібно чекати дощу;

якщо качки не крякають – до грози;

якщо тепла погода – до продуктивного тижня;

якщо бабки голосно стрекочуть – до негоди;

якщо багато мошок та комарів – до хорошого врожаю ягід та грибів.

Що не можна робити 27 червня

Лаятися, кричати та сваритися, інакше можна накликати на себе та родичів лихо;

прибирати та займатися важкою працею;

підстригатися та ходити до перукарні.

Іменини 27 червня

День янгола відзначають: Олександр, Володимир, Георгій, Йосип, Микола, Павло.